Mendoza: A primeros de enero podría abrirse al tráfico el trayecto "alternativo" a N-523

El delegado de Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha señalado que a primeros del próximo mes de enero podría abrirse al tráfico la antigua nacional que se está "recuperando" como trayecto "alternativo" a la N-523 entre Badajoz y Cáceres, tras los daños ocasionados en el kilómetro 45 de dicha vía que une ambas capitales extremeñas por la borrasca Efraín del pasado 13 de diciembre.



Sobre la N-523 y el puente que se tiene previsto realizar que permita restablecer el tráfico rodado entre La Roca de la Sierra y Puebla de Obando, ha avanzado además que desde la declaración de emergencia las obras se tienen que empezar "inmediatamente" y que la Ley de Contratos del Sector Público establece que el plazo máximo para iniciar las obras declaradas de emergencia es de un mes.



Mientras y sobre dicho trayecto alternativo que permite sortear el socavón abierto en el citado kilómetro, Mendoza ha explicado que se está recuperando el trayecto de la antigua nacional, en el que se está trabajando desde el día 14, y que se está intentando ya señalizar, además de comprobar que "efectivamente" las cunetas y las bases de la plataforma de la vía de comunicación reúne las adecuadas condiciones, para que "se pueda reabrir también con carácter inminente al tráfico rodado con respecto a los vehículos ligeros".



Al respecto, ha matizado que "es más que dudoso, poco probable, que se pueda abrir al tráfico pesado" este tramo de 10 kilómetros entre La Roca de la Sierra y Puebla de Obando, en relación a cuyas condiciones ha detallado que se están viendo "ahora" y que puede asegurar que es una carretera que se dejó de utilizar hace más de 30 años, por lo que "hay que recuperarla" y "comprobar que efectivamente reúne las condiciones para abrirla al tráfico rodado en condiciones de seguridad".



"Mientras no lo tengamos acreditado y garantizado esas condiciones de seguridad evidentemente no lo vamos a poner, no lo vamos a abrir", ha incidido, mientras que en lo que a plazos se refiere ha destacado que "lo antes posible".



Así, ha esperado que, "si no antes de final de año porque va a ser poco probable", van a ver si en los primeros días de enero pueden tenerlo abierto, sobre lo cual ha reiterado que el trayecto alternativo sería "solo" para el tráfico ligero, y que en el caso del tráfico pesado recomiendan que la comunicación entre Cáceres y Badajoz sea a través de la autovía que pasa por Mérida.



DECLARACIÓN DE EMERGENCIA



En declaraciones a los medios, el delegado del Gobierno ha recordado que se comprometió en una rueda de prensa con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con motivo también de los sucesos acaecidos el día pasado 13 de diciembre y las lluvias caídas en Extremadura, a informar sobre las novedades que se produjeran en el desarrollo de las obras de las vías de comunicación que se habían visto afectadas por dichas precipitaciones.



En este punto, ha recordado que este pasado miércoles se procedió a la declaración de emergencia de todas esas obras de reparación por un importe de 6,1 millones de euros, una declaración que va a permitir afrontar dichas obras "en un plazo inminente, con carácter inmediato y de una forma más ágil que si se procediera por el procedimiento ordinario".



"Evidentemente", dentro de esas obras se incluye la reparación de la Nacional 523 que une Cáceres y Badajoz, para lo cual como ya adelantó se tiene previsto realizar un puente que vuelva a restablecer el tráfico rodado entre las localidades de La Roca de la Sierra y Puebla de Obando, ha remachado, junto con que también dijo que se está trabajando "desde el mismo día 14" en un trayecto alternativo, recuperando la antigua nacional que esperan restablecer en un periodo "también breve".



En lo que a fechas se refiere, ha reconocido que no puede decirlas, pero sí que "desde luego" desde la declaración de emergencia las obras se tienen que empezar "inmediatamente" porque "para eso" es dicha declaración"; de modo que no hay que sacar ningún proceso de licitación, sino que "directamente" se contrata con la empresa que va a realizar los trabajos, "y eso va a ser inmediatamente".



Asimismo, hay que formalizar los contratos, hay que buscar la empresa, hay que contratar con la empresa o disponer del material o de los empleados, "pero va a ser con carácter inmediato", a la par que ha hecho hincapié en que "no estamos hablando de meses" porque, además, la Ley de Contratos del Sector Público establece que el plazo máximo para iniciar las obras declaradas de emergencia es de un mes, "si no, se reconduciría hacia el procedimiento ordinario", pero no esperan tardar un mes,



"Es decir, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, esperamos en esta semana, la semana que viene iniciar los trabajos", ha recalcado Mendoza, que ha indicado que en el caso de las obras de acondicionamiento del trayecto alternativo comenzaron desde el "mismo" día 14, y se están haciendo las reparaciones y comprobaciones "necesarias" para que se pueda restablecer el tráfico "en condiciones de seguridad lo antes posible", ante lo cual no puede "comprometer fechas" al depender también de las condiciones climatológicas el que se puedan desarrollar las obras.



En cualquier caso, ha ahondado en que sí puede decir que, desde el mismo día de la declaración de emergencia, el proceso de contratación de las empresas "está ya en marcha", "sin que pueda comprometer plazos" porque no tienen fecha establecida en el estudio que se ha llevado a cabo para realizar dichas obras.



ACORTAR PLAZOS



Sobre estos trabajos en la N-523 y el puente previsto, ha insistido en que no puede comprometer un plazo, mientras efectivamente los técnicos no se lo digan y que lo que hacen desde la Delegación del Gobierno es impulsar los trabajos que se llevan realizando desde el día 14, al hilo de lo cual ha querido felicitar al personal que ha estado trabajando "desde el mismo día siguiente" a las lluvias que acaecieron el día 13, personal de Demarcación de Carreteras, "porque realmente eso ha permitido tramitar este procedimiento de una manera especialmente ágil".



"Nosotros durante este tiempo a lo que nos dedicamos es a trabajar y a sacar adelante el proyecto, y no a hacernos fotos y a hacer bailecitos, otras cuestiones y espectáculos como se dedican otros representantes políticos", ha continuado el delegado, para señalar, en relación a la duración de una obra de estas características, que intentarán impulsarlas para que el plazo previsto inicialmente se acorte "lo más rápidamente posible".



Igualmente, ha señalado que de los 6,1 millones de euros que se van a destinar a las reparaciones de todas las vías de comunicación en Extremadura, el puente que se va a construir alcanzaría 1,2 millones aproximadamente; una obra esta última que se denomina de emergencia porque el procedimiento que se adopta para llevarlo a cabo es un "muchísimo más rápido, más ágil" y está exento de unos plazos o de un procedimiento de licitación.



Por último, ha explicado que "un puente no se construye en un día" ni "se pone en un día para solventar una situación coyunturalmente o provisionalmente para después afrontar la obra", dado que "eso retrasaría más la solución definitiva a la vía de comunicación que se ha visto interrumpida", a la vez que ha señalado sobre dichos trabajos en el socavón que lo que se hace es "adecentar" el entorno de manera que haga "menos probable" que algún aluvión de aguas fluviales pueda provocar "otra vez" una interrupción del tráfico rodado.