Los PGEx incluirán 1 millón más para reducir las listas de espera sanitarias en 2023

Ep.



El proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2023 incluirán 1 millón de euros más para la reducción de las listas de espera sanitaria en la región tras ser aceptada una enmienda transaccional del PSOE presentada a una enmienda de Ciudadanos.



De igual forma, los socialistas han presentado otra transaccional, dotada con 500.000 euros, a otra enmienda parcial de Cs para un plan de incentivos a la Atención Primaria en las zonas rurales, así como otra transaccional, en esta ocasión a una de Unidas por Extremadura, dotada con 60.000 euros para un nuevo proyecto de ayuda a domicilio y acompañamiento a la soledad en Cabezuela del Valle.



De esta forma, Ciudadanos y Unidas por Extremadura se aseguran la aprobación de algunas de sus propuestas, aunque en algunos casos rebajadas en cuanto a dotación presupuestaria, a la espera de la votación de las enmiendas que han quedado 'vivas' a los PGEx y que tendrá lugar este viernes, 23 de diciembre.



SECCIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES



En relación a la sección de Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha sido el encargado de defender las 42 enmiendas presentadas a una de las secciones que es "clave" tras la pandemia y en mitad de una crisis.



Así, se estructuran en bloques como el refuerzo de prestaciones sociales para atender a las capas más deprimidas, otro bloque para atender la salud mental y enmiendas para prestar servicios a las personas mayores.



Otro grupo de enmiendas van hacia el Servicio Extremeño de Salud (SES), como por ejemplo aumentar en 24 millones para contratar más profesionales en Atención Primaria, también para reducir las listas de espera o mejorar la calidad del servicio.



Otro bloque incide en las infraestructuras sanitarias, algunas de las cuales son recurrentes, mientras que otro de los bloques destacados son cuestiones relativas a la sanidad y que afectan a mujeres, como la atención a la endometriosis, para la reconstrucción mamaria y para la interrupción voluntaria del embarazo en los Hospitales Universitarios de Cáceres y Badajoz.



En el turno de Ciudadanos, este grupo ha presentado un total de 80 enmiendas. De ellas, la diputada Encarnación Martín Andrada ha defendido 38 con "rostro de ciudadano extremeño" entre las que se encuentra un programa de apoyo económico al pueblo saharaui, 100.000 euros para asociaciones sin ánimo de lucro o 25.000 euros para la asociación de la custodia compartida.



Otras enmiendas son para aumentar el dinero que recibe la asociación Feafes, 60.000 euros para el cuidado en salud mental, así como más dotación para alcohólicos nominativos, mediación familiar, 5 millones para la renta básica o la puesta en marcha del asistente personal para las personas discapacitadas o facilitar el acceso a material ortopédico.



Por otra parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha sido el encargado de defender el resto de 42 enmiendas parciales a la sección referidas en su mayoría a la reforma de infraestructuras y sanitarias y la construcción de otras nuevas, así como un plan de choque para reducir las listas de espera.



En el turno del PP, la diputada Elena Nevado ha defendido un centenar de enmiendas de su grupo, que representa a un partido con "vocación de gobierno", y se ha mostrado convencida de que va a gestionar la mitad de este presupuesto ya en el gobierno de la Junta.



Así, las enmiendas 'populares' buscan mejorar las listas de espera, cubrir las necesidades del transporte sanitario y atender a la sanidad rural. Además, ha mostrado su indignación por que no haya nada para la atención a la fibromialgia y a los pacientes de ELA.



Por su parte, la diputada 'popular' Gema Cortés ha defendido las 25 enmiendas de su grupo para reforzar el escudo social, ya que Extremadura se "desangra" ante un proyecto "acabado", mientras que su compañero Lorenzo Albarrán ha presentado las enmiendas referidas al Instituto de Consumo.



HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Por otra parte, y en relación a la sección de Vicepresidencia Primera y Hacienda y Administración Pública, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha defendido 15 enmiendas parciales, Cs, por parte del diputado José María Casares, ha defendido 11 enmiendas y el diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos ha hecho lo propio con seis enmiendas.



En el turno de Ciudadanos, Casares ha recalcado que su grupo ha tenido la "mejor voluntad" para negociar estos presupuestos y por ello sus enmiendas parciales en esta sección persiguen que los fondos se repartan con "más justicia" entre los agentes implicados en las relaciones laborales o un plan de optimización de las cuentas públicas.



Asimismo, entre otras, las enmiendas de Ciudadanos persiguen establecer un plan de supervisión de la contratación administrativa, un "verdadero" plan de conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos y que los trabajadores públicos se formen en las nuevas tecnologías.



Por su parte, el diputado 'popular' Juan Luis Rodríguez Campos ha abordado las seis enmiendas presentadas por su grupo que buscan que se adecuen las subvenciones que reciben los agentes sociales más representativos a los resultados de las últimas elecciones, además de actualizar los planes de formación de los empleados públicos o reformar los centros de atención administrativa.



En esta línea, Rodríguez Campos se ha preguntado que si la coincidencia de las enmiendas parciales de los grupos en esta sección no hace pensar a la Junta de Extremadura que se están equivocando en su política.



Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha dado a conocer que no apoyará las enmiendas de Unidas por Extremadura, Ciudadanos y el PP, por los que no se incluirán ninguna de ellas en el texto de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2023.



PRESIDENCIA



En la sección de Presidencia, Unidas por Extremadura ha presentado más de una decena de enmiendas parciales y, también en esta ocasión, el diputado Álvaro Jaén no se ha detenido en detallarlas, porque, como ha dicho, los grupos ya las conocen.



Entre otras, Unidas por Extremadura ha presentado enmiendas para aumentar la dotación a los Bancos de Alimentos, así como a otras asociaciones solidarias y para promover el retorno de extremeños en el exterior. El PSOE ha anunciado que no apoyará ninguna de ellas.



Por su parte, el diputado del Ciudadanos José María Casares ha defendido las nueve enmiendas de su grupo a esta sección y, entre otros aspectos, buscan mejorar la financiación de los Bancos de Alimentos y poner en marcha un plan extraordinario para mejorar las zonas afectadas por los incendios de este verano.



Además, de apoyar el trabajo de algunas ONG, promover el retorno del talento o establecer un fondo de cooperación para los municipios. Unas enmiendas que, como ha sostenido Casares, son "en positivo" y para "enriquecer" y que ninguna de ellas tiene "tinte político". Por su parte, el PSOE también ha anunciado que no apoyarán las enmiendas de Cs porque "no tienen cabida" y "llegan tarde".



Finalmente, el diputado del PP Saturnino López Marroyo ha defendido las cinco enmiendas que su grupo ha presentado en Presidencia, momento en el que ha recalcado que las cuentas para 2023 no corrigen la deuda de la Junta con las administraciones locales, a las que el Ejecutivo presidido por Guillermo Fernández Vara mintió "descaradamente".



Por ello, las enmiendas 'populares' persiguen incidir en la mejora de la financiación de los ayuntamientos de la región, ante las que el PSOE ha mostrado su rechazo, toda vez que las enmiendas "no mejoran nada" un presupuesto que es "magnífico".