Las lluvias de diciembre compensan el déficit del otoño en Extremadura

Ep.



Las lluvias de diciembre compensan el déficit de este otoño en la comunidad autónoma de Extremadura, que ha sido normal en cuanto a precipitaciones y muy cálido respecto a las temperaturas, según el balance climático del otoño de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región, cuyas previsiones pasan por un invierno más cálido de lo normal y con precipitaciones en los valores normales para esta estación del año.



El delegado territorial de la Aemet en Extremadura, Marcelino Núñez, ha hecho público este miércoles el balance climático de la estación del otoño y las previsiones para el invierno, que comenzará este miércoles 21 de noviembre a las 22,48 horas, en una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno junto al delegado, Francisco Mendoza, en la que Núñez ha señalado que el pasado trimestre ha sido normal en cuanto a las precipitaciones registradas en la región y el tercero más cálido de todo el periodo de referencia, entre 1981 y 2010.



En concreto y respecto a las precipitaciones medias para toda la región, ha detallado que han sido de 180,4 litros por metro cuadrado, siendo ligeramente inferiores al valor de referencia para este trimestre, que es 184,2 litros por metro cuadrado, de forma tal que se ha registrado en promedio para toda Extremadura un ligero déficit de -3,8 litros por metro cuadrado, es decir, que en este trimestre las precipitaciones han representado un 98 por ciento del valor de referencia.



Así, el trimestre entre septiembre y noviembre de 2022 ha sido el 17º más húmedo del periodo de referencia, entre 1981 y 2010, en Extremadura, de manera que se clasifica dentro de los valores normales. También supone el 25º de los últimos 42 años, desde 1981.



AÑO HIDROLÓGICO Y AÑO CIVIL



El balance de las precipitaciones acumuladas en lo que se lleva de año hidrológico, desde el 1 de octubre hasta el 31 noviembre de 2022, ha sido clasificado como seco. Se han registrado de media 140,9 litros por metro cuadrado siendo la referencia 166,1 litros por metro cuadrado, por lo que las precipitaciones registradas en el periodo citado han supuesto un déficit de -25,2 litros por metro cuadrado; y la precipitación de lo que se lleva de año hidrológico 2022-2023 ha supuesto solo un 85 por ciento del valor esperado o de referencia.



En este punto, ha realizado un balance de las precipitaciones en el año civil entre enero y noviembre de 2022, que está siendo un año seco hasta el 30 de noviembre, con las precipitaciones al 73 por ciento "solo", pero que "es cierto" que en diciembre se estima un superávit en 156 milílitros con las lluvias de estos últimas días por lo que finalizará como normal el próximo día 31.



Ante ello, ha insistido en concienciar a la población de que el agua "no la tenemos asegurada para este año" y que no se lancen "campanas al vuelo", cuando, por ejemplo, la cuenca del Guadiana a fecha de este 20 de diciembre estaba al 31 por ciento, y la del Tajo casi al 60 por ciento.



Respecto a las lluvias de diciembre, Marcelino Núñez ha resaltado que, con las cuantiosas precipitaciones recogidas en los primeros días de diciembre de 2022, este déficit se ha compensado, y en promedio a fecha de este miércoles el año hidrológico en curso presenta un superávit medio, en torno a 154 litros por metro cuadrado.



TEMPERATURAS Y PREVISIONES



Respecto a las temperaturas, Núñez ha explicado que, en Extremadura, la temperatura media del trimestre entre septiembre y noviembre de 2022 ha sido de 18,4 grados, mientras que la temperatura media de referencia es de 17 grados, lo que significa que se ha tenido una anomalía positiva de 1,4 grados respecto al valor medio, que permite clasificar este trimestre como muy cálido en cuanto a temperaturas y, en concreto, el 3º más cálido del periodo de referencia, de 1981 a 2010. Diciembre también ha sido cálido hasta el día 18.



En cuanto a la previsión del invierno, para los meses de enero, febrero y marzo de 2023 en Extremadura se presenta una mayor probabilidad de que las temperaturas se sitúen en valores superiores a los climatológicos normales, mientras que no hay una señal clara de tendencia en las precipitaciones, por lo que se espera que éstas se sitúen en torno a los valores climatológicos normales.



De cara a los próximos días, el miércoles 21 y jueves 22 se esperan cielos nubosos, con lluvias débiles, más frecuentes en el norte y en las Villuercas, brumas y nieblas dispersas, temperaturas sin cambios y vientos del suroeste, flojos; el viernes 23 y sábado 24 irá disminuyendo la probabilidad de precipitaciones y el domingo 25 y en el inicio de la semana próxima habrá un predominio de la estabilidad, con cielos poco nubosos, temperaturas en ligero ascenso y vientos flojos.



BEATRICE Y EFRAÍN



En cuanto a las situaciones más notables del otoño de 2022, ha citado en primer lugar la borrasca Beatrice del 22 de octubre, con intensidades de precipitación muy fuertes, problemas por la lluvia y el viento en Cáceres y Navalmoral de la Mata, o rachas muy fuertes como las registradas en Jaraicejo.



En relación a diciembre y a las precipitaciones continuas por la borrasca Efraín, ha recordado que se marcó el aviso o alerta naranja en Las Villuercas y la zona de las Vegas del Guadiana, y que "la predicción ha ido bien", pero que "el acumulado ha sido en 15 días muy potente" y ha provocado daños o inundaciones en arroyos y regatos que no es habitual que vayan tan caudalosos.



Sobre esto último, Núñez ha matizado que desde la Aemet se hace una predicción, por ejemplo, a cinco días y los avisos a tres, por lo que "la predicción ha ido perfecta", pero que el suelo empezó a "empaparse" desde primeros de mes y "se empezó a acumular el agua", a la vez que ha reconocido que las precipitaciones del día 13 fueron "muy importantes, en muchos sitios de récord".



También ha sumado que ante el aviso naranja con riesgo importante los medios estaban alertados, como Protección Civil o el sistema Inuncaex, sobre lo cual el delegado del Gobierno ha puntualizado que, en concreto, en la tarde del día 12 tuvo lugar la primera reunión del Inuncaex "precisamente" para prever posibles servicios de emergencia que hubiera que activar como consecuencia de las lluvias que ocurrirían el día 13.



Evidentemente, ha continuado, la capacidad de previsión "concreta y localizada" de las lluvias a la Aemet le resulta "muy difícil", pero sí se encontraba prevista en la alerta naranja en determinadas zonas de la región, razón por la cual se activó el Inuncaex o plan de emergencias en previsión de posibles inundaciones como consecuencia de fenómenos climatológicos.



Por último, ha planteado que se activó el dispositivo, que permitió que el día 13, a pesar de las lluvias, las riadas o inundaciones producidas en determinadas poblaciones, no ocurriera ninguna desgracia personal "reseñable".