Vara: "graves problemas territoriales" que tenga un país deben resolverse desde política

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que los "graves problemas" que pueda tener un país desde el ámbito territorial "no se solucionan desde los tribunales" sino que "se resuelven" desde la política.



En este punto, ha criticado que "fue la política gobernando el PP la que hizo una dejación de funciones (en su momento en Cataluña) que permitió que en este país se hicieran referéndum y se hicieran declaraciones unilaterales de independencia".



"Ustedes (el PP) fueron incapaces con el Código Penal actual de resolver esa situación", ha reprochado a los 'populares' un presidente de la Junta que ha recordado que mientras que desde el PSOE fueron "leales" con la Constitución y con el PP cuando gobernaba en España al apoyar la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna en Cataluña, los 'populares' entonces en el poder "fueron incapaces con el Código Penal actual de resolver esa situación" generada en la comunidad catalana.



"Al PP gobernando España con el Código Penal actual le hicieron dos reférendum de independencia y una declaración unilateral de independencia y ni si enteraron, ni se coscaron, y además los que lo hicieron se fugaron y después de fugado ha sido imposible que puedan volver a España", ha apuntado en respuesta a una pregunta formulada este jueves en el pleno de la Asamblea por el Grupo Popular sobre la reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.



Ha criticado también que "el responsable del referéndum y el responsable e la declaración de independencia (estuviesen) paseándose por Europa mientras aquí sufríamos el bochorno de mantenernos en la defensa de una legitimidad" que esgrimía en el PP y que se basa en que "aquí los gobiernos legítimos son sólo cuando gobierna el PP, los demás son ilegítimos".



En este punto, Fernández Vara ha reprochado también a los 'populares' que su forma de actuar cuando no están en el poder se "resume en elecciones anticipadas, con tal de gobernar", lo que evidencia a su juicio que al PP "no les importa España, Cataluña ni les importa nada, sólo le importa el poder".



"Ustedes no creen en la política, creen que todo el problema territorial de España lo tienen que resolver los jueces", ha insistido Vara en sus críticas al PP, de quien lamenta que "quiere que todo lo resuelvan los jueces, por eso quieren controlar a los jueces, y por eso no quieren renovar (el CGPJ)".



"Mucho querer cumplir la Constitución y ustedes (el PP) lo incumplen en lo más sagrado que tiene la Constitución que es la renovación de sus órganos constitucionales" porque "no quieren la Constitución, la quieren para su España, lo que sólo quieren ustedes", ha sentenciado el presidente de la Junta.



PP



Por su parte, la presidenta del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, ha pedido, en alusión a los condenados relacionados con el 'procés' en Cataluña como "alternativa aplicar el Código Penal y las leyes y no despenalizar, y cumplir con las penas, sin más".



Así, tras considerar que Fernández Vara "está muy nervioso, muy faltón" en el tema de las condenas por el 'procés', la 'popular' ha lamentado que el presidente de la Junta en realidad "no ha sido jamás leal a nadie, ni a sí mismo", y le ha pedido que "no dé lecciones de nada" relacionado con Cataluña "con la que está cayendo" (en alusión a la reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados).



"En esta vida hay que decir siempre siempre la verdad", ha espetado Teniente, quien ha recordado que Vara pidió --en octubre de 2019-- que no se contemplase el indulto para los condenados del procés en un país en el que la justicia se imparte "para todos", y ha reprochado que "hoy gracias a su partido (el PSOE) los condenados por esos graves delitos no sólo han sido ya indultados, no han cumplido las penas, es que su partido va a derogar el delito de sedición, despenalizar la malversación", ha dicho.



En este sentido, ha considerado "doloroso" la "falta de sentido de estado y de pudor inaudito" que a su juicio practica Fernández Vara al intentar "echar la bronca a los demás" por la reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.



Al respecto, la 'popular' ha subrayado que "es falso que este delito haya sido despenalizado en otros países del entorno", así como que "es falso que con esta reforma podamos evitar un nuevo golpe independentista", y ha recordado que un socialista como Emiliano García "Page está diciendo que nos están tratando a todos como tontos" en este asunto.



Teniente ha recordado también que Guillermo Fernández Vara dijo en su momento que "se marchaba del PSOE si pactaba con los independentistas" y que "jamás se iba a prestar apoyo a Sánchez en una redefinición de España que perjudicase a lo que representa".



Finalmente, cabe apuntar que la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha llamado al orden al Grupo Parlamentario Popular en su totalidad por aplaudir sin parar tras acabar el tiempo de Teniente para su intervención y recordarle la presidenta del legislativo que se había excedido en más de dos minutos.