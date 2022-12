Vara defiende que este Código Penal no impidió una declaración unilateral de independencia

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este martes que los hechos que se produjeron en Cataluña en el año 2017 se hicieron con el Código Penal actual "y no sirvió para evitar un referéndum y una declaración unilateral de independencia", por lo que se ha preguntado "cuál es la alternativa" a reformarlo para mejorar la situación.

"Es más, Puigdemont se fugó y no hemos sido capaces de que lo detengan con el Código Penal actual. Igual si hubiéramos tenido otros tipos penales más homologados con Europa, hubiera sido procesado aquí, con una pena menor, y no hubiéramos tenido que soportar que quien declaró la independencia se fugara", ha sostenido Vara en un acto informativo organizado en Madrid por 'elEconomista'.

En cualquier caso, el presidente extremeño ha evitado aclarar si apoya o no esta reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y tocar el de malversación, y se ha limitado a asegurar que él vive en la España "de los matices", aunque haya cosas que, "probablemente", ni le gustan ahora ni le gustarán "nunca".

En este contexto, el 'barón' socialista ha reconocido que no le gusta que la gobernabilidad dependa de los grupos independentistas, porque, según ha dicho, "no consideran que España sea su proyecto".

Y preguntado por si considera que esta reforma da cierta impunidad a los líderes del 'procés', Vara ha replicado que no se va a eliminar el tipo penal de rebelión y que "no se despenaliza ningún delito".

Asimismo, ha señalado que el escenario actual tiene "tantas complejidades" porque "se ha polarizado y hay dos bloques absolutamente irreconciliables", algo que no ve bueno "para nadie".

No obstante, el dirigente ha asegurado que en la política hay que trabajar para conformar mayorías y buscar soluciones "para intentar romper el independentismo, en lugar de romper España", porque el Código Penal vigente --a su juicio-- fracasó con los hechos de 2017.

Respecto a si ha hablado de esta reforma con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de Extremadura ha afirmado que sí porque él también es miembro de la Ejecutiva del PSOE.

PACTOS TRAS LAS AUTONÓMICAS

En otro orden de cosas, Vara no ha cerrado la puerta a llegar a acuerdos con Podemos después de las elecciones autonómicas si pierde la mayoría y "no hay otra opción", pero ha precisado que de momento no está pensando en eso porque hasta mayo pueden pasar muchas cosas.

"Ya lo veremos", ha respondido, antes de recordar que al llegar a la Junta en el año 2015 no tenía mayoría absoluta y pactó dos años los presupuestos con el Partido Popular y otros dos con Podemos. "Por qué no se puede volver a hacer lo mismo", se ha preguntado. Vara ha indicado que "lo razonable" es acordar temas "con unos y con otros".

No obstante, si se da la circunstancia y no hay otra opción, puede que se den" los pactos con Podemos. "Siempre he sido muy pactista", se ha definido el presidente de la Junta extremeña.

Y ha resaltado que no hay estabilidad "estando todo el día de elecciones", aunque ha puntualizado que no se refería a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya pedido un adelanto electoral.

PRORROGAR LA VIDA DE LAS NUCLEARES

En clave económica, Vara ha asegurado que es "posible" debatir los plazos de cierre de las centrales nucleares dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el caso de que haya que prorrogar la vida útil de instalaciones como la extremeña de Almaraz.

Para Vara, "en el contexto de ese plan nacional es posible hablar de los plazos a la hora de las nucleares si España lo necesita", si bien ha destacado que en la zona ya hay una gigafactoría de baterías, en Navalmoral de la Mata, que "genera tres veces más empleos que la central nuclear".

En su opinión, hay que ser capaz de hablar de las cosas "sin tirárselas a la cabeza", dado que el tema de los residuos nucleares "no está resuelto": "Son muy contaminantes y ya nadie los quiere".

"No podemos dejar a las generaciones que vienen detrás piscinas y piscinas de residuos nucleares. Dentro del plan de energía y clima se puede hablar. Yo tengo mi propia opinión", ha reivindicado Vara cuando se le ha preguntado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que es partidaria de un cierre ordenado de las nucleares.

Aún así, Vara ha recordado que "no se puede olvidar" que las centrales nucleares son de propiedad privada y las empresas que las administran tienen que decidir si les interesa o no seguir abiertas.

Por último, el dirigente ha dicho que cree que fue un "error" haber inaugurado en julio junto a Sánchez la primera fase de la línea de alta velocidad en la región sin que estuviera del todo terminada, ya que después hubo problemas por averías o retrasos de trenes.