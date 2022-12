Guardiola pide aprobación de un nuevo Plan de Salud Mental y más profesionales y recursos

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, afirma que a pesar de las leyes y a pesar de la teoría, la salud mental ha sido "una de las grandes agendas olvidadas", y traslada que hay una realidad tozuda que nos alerta: la falta de especialistas en Psiquiatría.

A este respecto, Guardiola reitera que hay equipos saturados por la demanda asistencial y unidades donde no se han hecho mejoras ni reformas desde su inauguración, afirmando que, "más que vanagloriarnos del estado del bienestar, deberíamos tratar de restaurarlo".

Según el PP, desde 1995 hasta 2020, han pasado tres Planes Integrales de salud Mental, "yo no voy a decir aquí que está todo mal. No se me ocurre tirar por tierra el trabajo de tantos años y muchos profesionales", sin embargo, después de tanto tiempo, persisten vestigios de un modelo del pasado, el de los Hospitales psiquiátricos.

La líder del PP regional afirma que Extremadura tiene ratios de profesionales por debajo de las recomendadas. No sólo de psiquiatría, también de psicólogos y personal de enfermería. La ratio sería de 10 psiquiatras y 18 psicólogos por 100.000 habitantes. En Extremadura, existen áreas con 3 y 2 profesionales respectivamente.

Para Guardiola, "la pandemia ha colocado a nuestra sanidad y también a nuestra red de salud mental frente al espejo". Guardiola cree que es una realidad con la que conviven miles de extremeños y sus familias y aún no tiene el grado de visibilidad ni la atención política ni la respuesta que requiere.

Asimismo, afirma que se ha querido migrar hacia un modelo comunitario, más abierto e integrador y valora que el último plan de salud mental, bajo el lema "Haciendo Red", apostase por el modelo comunitario, pero, lamentablemente está sin implantar en su totalidad.

Para dimensionar esta realidad pone algunos datos sobre la mesa, ha explicado que, aproximadamente, 42.000 extremeños sufren algún trastorno mental. Los equipos de salud mental de la sanidad extremeña atendieron 178.000 consultas en 2021. No es solo una cifra abultada, es creciente: 4.000 consultas más que en 2020.

Guardiola matiza que "no son números fríos, son personas, son familias tantas veces invisibles. Nos corresponde hacer autocrítica", considerando que las personas con problemas de salud mental y su entorno tienen que ser protagonistas activos de las mejoras, tienen que participar en la planificación".

El PP cree que "necesitamos profesionales, y necesitamos psicólogos en atención primaria", exigiendo un mayor nivel de sensibilización social hacia la salud mental y que haya más dotación presupuestaria.

Guardiola manifiesta que es preciso eliminar tabúes que aún operan en el imaginario colectivo, proponiendo la puesta en marcha de campañas divulgativas que combata la estigmatización de las personas que sufren cualquier problema de salud mental.

La presidenta de PP extremeño astá convencida de que el Habla Extremadura de hoy ha sido un paso, "sólo un paso, pero firme" y, matizando que si logra "la confianza de los extremeños en mayo, estará dentro de las prioridades del gobierno de la Junta".