Vergeles pide "sosiego" e insta a sindicatos a seguir negociando en la Mesa Sectorial

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha asegurado este viernes que "llega el momento del sosiego", ha instado a los sindicatos a seguir negociando en la Mesa Sectorial y destaca que en Extremadura hay en la actualidad 2.631 profesionales sanitarios más que en 2015, que se han ofertado 140 plazas más de formación sanitaria especializada en este período y que la tasa de temporalidad ha pasado del 21% al 6% cuando finalicen los procesos de estabilización en el Servicio Extremeño de Salud.



Así lo ha manifestado este viernes durante una comparecencia de prensa para informar de los acuerdos del pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.



Hay que recordar que el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) ha propuesto las fechas para convocar la huelga en atención primaria y hospitalaria en la región, que se llevaría a cabo los días 23 y 30 de diciembre, y el 5 de enero. Además, los paros se realizarían también todos los viernes a partir del 13 de enero, hasta que se resuelvan las demandas que este sindicato plantea derivada por la falta de profesionales.



Sin embargo, el consejero ha insistido en que oficialmente a él no le han comunicado fechas de huelga "ni ninguna tabla de reivindicaciones para saber a qué tenemos que responder". En caso de que finalmente se lleve a cabo esa protesta, "se procedería a declarar servicios mínimos y se entraría a negociar", ha comentado.



Pero, ha reiterado, "llega el momento del sosiego, de plantear y de hacer planteamientos integrales en la Mesa Sectorial de Sanidad para poder alcanzar los consensos y los acuerdos necesarios para que los extremeños y extremeñas puedan acceder de la forma más adecuada al derecho a la protección de su salud", y espera "seguir encontrándome con todas las organizaciones sindicales y espero que estas cuestiones soluciones la falta de especialista que existen en todo el sistema nacional de salud".



A este respecto, Vergeles ha subrayado que la falta de profesionales sanitarios es un problema "en todo el sistema nacional de salud, no solo en el Servicio Extremeño de Salud", y que Extremadura "siempre ha considerado su política de personal y la formación sanitaria especializada como un asunto de Estado".



No en vano, ha insistido el consejero, el SES cerró 2021 con 19.274 profesionales en plantilla, "2.631 más que en 2015 cuando llegamos a la Junta de Extremadura, sin contar las eventualidades que hayan podido surgir en este tiempo", ha ofertado "140 plazas de formación sanitaria especializada más que en 2015", y la tasa de temporalidad, una vez que finalicen los procesos de estabilización en marcha, "será del 6 por ciento, frente al 21 por ciento en 2015".



Vergeles ha hecho hincapié en la "voluntad de diálogo y respecto a las organizaciones sindicales" que "siempre" tiene su departamento, y ha dejado claro que estos datos "no intentan evitar nada", en referencia a la posible huelga en el SES, sino que "hemos creído conveniente que la ciudadanía debe conocerlos". De hecho, ha comentado, ha querido esperar a que se celebrasen las elecciones sindicales para hacerlos público.



OPOSICIONES Y JUBILACIÓN



Dentro de ese proceso de estabilización de plazas en el SES, el consejero ha recordado que "antes de que termine el año" se convocarán 1.886 plazas de estabilización por concurso de méritos, y que desde el año 2015 se han convocado 5.159, de las que 3.205 ya se han ejecutado y 1.954 están en proceso de resolución.



"Ahora se convocan oposiciones cada dos años, cuando en 2015 era prácticamente algo excepcional", ha manifestado Vergeles, que ha indicado que en dos planes de estabilización que se han llevado a cabo se han creado 649 plazas.



Por otro lado, el titular extremeño de salud ha destacado que, para paliar esa falta de profesionales, más del 50% de los médicos (sobre todo en Atención Primaria) "se han acogido a la medida de prolongar su vida activa" de los 65 a los 70 años, lo que ha traducido en 264 profesionales trabajando hasta los 70 años.



En este sentido, ha reiterado que Extremadura avala la medida del Gobierno para que los profesionales sanitarios que lo deseen puedan tener una "jubilación mejorara", sobre todo para médicos de familia y pediatras en Atención Primaria, para que sigan trabajando percibiendo un 75% de su pensión y el 50% o 100% de su sueldo dependiendo de si trabajan a media jornada o a jornada completa.



NUEVO PLAN DE RECURSOS HUMANOS



Este será una de los ejes que la Junta planteará a las organizaciones sindicales en la negociación del nuevo Plan de Recursos Humanos del SES, que se basará además en el "fomento de alianzas estratégicas hospitalarias", en tener "plantillas horizontales para seguir creciendo en Enfermería y médicos sobre todo en Atención Primaria", en "incentivar las plazas de difícil cobertura" y en "fidelizar a los profesionales sanitarios que terminen su especialidad", ha explicado.



Además, de cara al próximo año, ha avanzado otras medidas en las que su departamento está trabajando, tales como la elaboración de un Reglamento de Hospitales, el Estatuto del Tutor, y una "estrategia para generar confianza entre los profesionales sanitarios y el paciente, para evitar agresiones".