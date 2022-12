María Guardiola: "Jamás voy a prometer algo que no pueda cumplir"

Un libro : ‘El tiempo entre costuras’. Un lugar : La playa, el mar. Una comida : El gazpacho. Una película : La vida de Bryan. Un referente : Mi abuela. Un deseo : Ver a mi región despegar. Un sueño cumplido : He cumplido muchos pero.... si tengo que elegir ser madre, desde pequeñita quería ser madre. Un sueño por cumplir : Ser presidenta de mi tierra y verla en el número uno de los ranking económicos y sociales.

María Guardiola Martín (5 de diciembre de 1978, Cáceres), a punto de cumplir 44 años y dos hijos. Desde el pasado 16 de julio estas al frente del PP de Extremadura, sustityendo a José Antonio Monago que ha sido una referencia en el partido, tras lograr la Presidencia de la Junta de Extremadura, feudo socialista durante décadas, de 2011 a 2015.

En una conversación con Regiondigital.com, la líder del PP de Extremadura nos cuenta cómo afronta esta nueva etapa...

Desde tu nombramiento, muchos don los que te califican como ‘la gran desconocida’. Así que.....cuéntanos, ¿quién es María Guardiola Martín?

¡Uffff, qué difícil¡ Soy una mujer valiente, una mujer que desde muy pequeñita me ha gustado siempre luchar por lo que yo entendía que era justo.

Una mujer que no se ha puesto nunca barreras para conseguir los objetivos o los sueños que he tenido.

Y, una mujer muy arropada familiarmente, en materia de amigos y, por tanto, con una red importante y esencial en mi vida para caminar.

Me siento siempre, siempre, muy acompañada y muy querida, y eso me da mucha seguridad a la hora de dar pasos difíciles, complejos y arriesgados en la vida.

Hablando de pasos y de pasos difíciles..... ¿qué fue lo que te motivó la decisión de liderar el PP de Extremadura en este momento?

Yo tuve claro que tenía que dar un paso al frente cuando descubrí que mi partido necesitaba una renovación, un cambio. Necesitábamos acercarnos a la sociedad, porque creo que habíamos puesto una distancia importante y yo veía que era complicado recuperarlo.

Y, en lugar de criticarlo en los órganos internos del partido, se abrió la oportunidad de presentar mi proyecto de cambio, de acercamiento, de modernidad y de frescura a un partido que llevaba muchos años dirigidos por un maravilloso presidente como ha sido José Antonio Monago. Pero, sí que creo que el partido ya pedía internamente y, desde las bases un cambio, algo nuevo, algo diferente.

Y, hablando con los compañeros del partido, recibí mucho cariño, mucho apoyo y empecé a construir esa posibilidad de alternativa de cambio interno y, por supuesto, con una visión de transformación para mi tierra que eso es lo que más me mueve.

Desde que tengo conciencia, tengo una importante vocación de servicio público. Recuerdo que cuando tenía 8 años le escribí una carta al alcalde de mi ciudad, a Carlos Sánchez Polo, reivindicando lo que decían mis amiguitas del parque. Yo era una niña, pero cogí esa bandera de ‘oye, no os preocupéis que yo lucho por esto’… y pedíamos una pista de patines, porque no teníamos dónde patinar, pedíamos una pista para montar en bici… y el alcalde me recibió.

Así que sí, toda mi vida he luchado siempre por lo que entendía que era justo. Me ha gustado mucho ayudar a las personas mayores, a colectivos vulnerables, por ejemplo, desde pequeña, he repartido mis juguetes en El Junquillo, un barrio cacereño menos favorecido…

Siempre me ha movido mucho esa vocación de servicio público, pero no tuve nunca la oportunidad hasta el año 2015 de ejercer la política municipal, que es la que te da el pulso verdadero de lo que sucede.

En tu curriculum político, está tu labor al frente de cargos de responsabilidad en el Gobierno de Extremadura presidido por José Antonio Monago pero, tras la derrota de 2015, vuelves a la política local, al Ayuntamiento de Cáceres...¿crees importante el bagaje en lo local cuando se aspira a presidir una comunidad autónoma?

Te podría decir que me parece casi imprescindible. Haber ejercido la política municipal es importantísimo a la hora de saber ejecutar la política regional, porque yo entiendo que la política vista desde cualquier ámbito o nivel de gobierno -que es a lo que aspiramos todos los políticos a gobernar-, tiene que estar siempre de la mano del ciudadano.

Tiene que haber una conexión tan estrecha y tan íntima que no nos podemos encerrar en los despachos, ni los políticos, ni los gobernantes.

Creo que la política municipal te obliga a tener esa cercanía con la gente, a que no haya horas en tu reloj para que cualquier vecino te cuente su problema y ves de forma inmediata cómo con tu ayuda, con tus propuestas, con tus soluciones, le puedes cambiar la vida a la gente y lo ves con tus propios ojos.

Pienso que no hay que perder eso nunca de vista, en la política regional.

¿Cuáles consideras que son tus grandes ventajas y grandes desventajas en esta carrera que has iniciado con el 28 de mayo de 2023 en el horizonte?

Yo no sé si tengo ventajas o desventajas. Mi desventaja quizá sí la sé, que juego con un nivel de conocimiento menor que el que tiene el actual presidente de la Junta de Extremadura, que lleva muchos años en política y muchos años siendo el Secretario General de un partido.

Ese puede ser mi ‘hándicap’, que para nada me asusta, porque esto es una cuestión de pisar la calle, pisar terreno, de estar con la gente y de tiempo. Estoy segura que de aquí al 28 de mayo me va a conocer la mayoría de los extremeños y podrán decidir si merezco su confianza.

Y, como ventaja, yo vengo aquí simplemente a mejorar todo aquello que no funciona, vengo a construir, yo no vengo a crispar.

Creo que eso la gente lo ve, lo intuye, soy una persona empática, con mucha sensibilidad y que no tengo ningún tipo de tutela. Y creo que eso es muy importante en política y en la vida en general.

Me siento muy libre y voy a reivindicar mi tierra y todo lo que necesite mi tierra por encima de cualquier otra cosa.

¿ Afrontas la posibilidad de ser Presidenta de la Junta de Extremadura?

Claro que sí, yo desde que asumí la presidencia del PP en Extremadura y, por supuesto, desde que voy a optar a la Presidencia de la Junta de Extremadura, tengo un pellizco en el estómago de responsabilidad con el que me levanto cada día, eso no se me quita del cuerpo.

Pero, es verdad que no es miedo, es esa sensación de no querer fallar a mis vecinos, de querer acertar en las decisiones… Y por eso creo que es tan importante el proyecto de ‘Habla Extremadura’, porque al final no es algo que yo esté construyendo sola.

Yo no construyo una alternativa de cambio para mi región aislada, leyendo, pensando y estudiando sola en casa –que también lo hago, estoy estudiando muchísimo-, sino que lo hago de la mano de la gente y eso es muy importante.

Lo hago escuchando a los sectores, escuchando a los que saben en todos los ámbitos que nos competen o que nos competerán gestionar y las soluciones, por supuesto, son consensuadas con la gente, con los que entienden.

Por tanto, voy con la tranquilidad de que todo lo que vayamos a proponer con el proyecto del PP de Extremadura, va caminando en paralelo a la necesidad que tiene la gente y a las soluciones que ellos piden.

Y.... el hecho de que puedas ser la primera mujer ocupando ese despacho como Presidenta de Extremadura....¿implica un plus de responsabilidad?.

Eso me encanta y me llena de orgullo. Soy una gran defensora de las mujeres, soy feminista, voy a luchar muchísimo por la igualdad, creo que hay que llenar la Administración, todos los niveles de Gobierno, de políticas transversales en materia de igualdad, porque hemos avanzado bastante, pero todavía queda mucho camino por recorrer.

Creo que las mujeres tenemos mucho que aportar en todos los ámbitos de la vida, pero en la política también.

Para mí, es un orgullo poder ser un referente o una imagen para muchas niñas que puedan ver en mí una persona valiente que da un paso al frente, y que lo podemos hacer en el ámbito de la política, pero en cualquier ámbito de la vida, en el empresarial…

Las mujeres podemos hacer lo que nos dé la gana, sin que nadie nos diga cómo, ni cuándo, ni por qué, y para eso voy a luchar mucho, por la independencia económica de las mujeres, que creo que es factor fundamental para que las mujeres nos sintamos muy libres.

En estos momentos existe una desafección real entre los ciudadanos y la política,..... ¿Crees que la situación nacional va a afectar positivamente a tu candidatura o no tiene por qué?

Yo creo que la desafección no es solo una cuestión de la política nacional. Es verdad que han entrado en el tablero de juego dos partidos que son populistas y al final, cuando el mensaje se radicaliza, lo que genera es crispación.

Pero, pienso también los políticos tenemos que reflexionar sobre la manera que tenemos de relacionarnos con la gente.

La desafección viene porque hay gente, sobre todo, en nuestra tierra, que llevan años y años escuchando promesas, escuchando cómo se les venden maquetas, proyectos que de repente desaparecen.

Entonces cuando tú estás generando constantemente expectativas de cambio, de crecimiento, de desarrollo… estás ilusionando a mucha gente y cuando ves que eso no se cumple ni un año, ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente… lo que creas es una frustración grande y la gente deja de confiar en los políticos y la música siempre te suena igual.

Por eso yo, estoy cansada de decir, que jamás voy a prometer algo que no pueda cumplir, a mí me gusta hablar de realidades, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de responsabilidad. Creo que todo eso tiene que estar siempre muy pegado a la realidad, a lo que es posible y a la lucha incansable por lo que merece esta tierra.

Nosotros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos y llevamos mucho tiempo ninguneados por el Gobierno de Pedro Sánchez y esto pasa porque tenemos un presidente que lo permite y lo consiente.

Hemos tenido el ejemplo muy reciente con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), donde no solo se nos vuelven a pintar las mismas inversiones que nos llevan años prometiendo -ínfimas por cierto-, sino que de esas inversiones iniciales se nos detraen -se nos quitan- 3,5 millones de euros que estaban destinados a infraestructuras hidráulicas -tan necesarias en esta región-, para dárselos en este caso a Baleares, con la complicidad de nuestro presidente, que tenía que estar peleando por que esto no pase....no sólo porque eso no pase, sino para que se cumplan las promesas que nos llevan años vendiendo…

La conexión de nuestro tren, basta ya de que se rían de Extremadura,....creo que necesitamos un referente, que la persona que nos represente nos defienda por encima de todo.

A Guillermo Fernández Vara, creo que se le olvida que él recibió el apoyo mayoritario de los extremeños y que les está defraudando, les está fallando, porque no está representando a nadie, ni las demandas que hacemos los ciudadanos en nuestra tierra.

Si tú estuvieras en la posición de Guillermo Fernández Vara, que fueras presidenta de la Junta de Extremadura, y hubiera un presidente del PP a nivel nacional....¿te enfrentarías para defender a Extremadura?

Sí, sin ninguna duda. El otro día que estuvo en Badajoz el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lo dije muy claro: ‘Mira presidente, sé que vas a ser el presidente del Gobierno de España y yo sé que voy a ser la presidenta de la Junta de Extremadura, y siento decirte que vamos a hablar mucho, porque yo no voy a parar hasta que no se paguen las deudas que se tienen con esta región y a mí me da igual quién esté en el gobierno.

Yo hoy se lo pido a Pedro Sánchez porque es el que dirige el país, pero dentro de unos meses si los españoles quieren -que querrán porque la situación es cada vez más insostenible- voy a darle la murga al presidente Feijóo, porque es el que tiene que darme solución a los problemas que tiene mi tierra.

Por supuesto, que voy a ser muy reivindicativa, porque yo estoy aquí simplemente para hacer de mi región, una región mejor, que salga de la cola de todos los ranking, que salgamos de ser líderes en paro, en pobreza, en despoblación…

¿Cuáles son los tres primeros retos que te planteas para mejorar nuestra tierra y la vida de los extremeños?

Para mí, es fundamental el consenso, el consenso en los grandes temas, en Sanidad, en Educación y, en este caso, en financiación autonómica en una región que lleva muchos años castigada.

Tres pactos que yo ya le he ofrecido al actual presidente de la Junta de Extremadura y que no retiro, sigo esperando su respuesta porque no me resigno a que a él no le importen las mismas cosas que a mí. Para mí, eso es prioridad absoluta.

Por supuesto, vamos a hacer una revisión integral o quizás un nuevo sistema fiscal en nuestra tierra, y me refiero a esto porque creo que es importante que todo lo que tiene que ver con los impuestos en Extremadura hay que simplificarlo y que darle transparencia, porque hoy no las tienen.

Hay que mejorarlo a nivel técnico, que es bastante mejorable, pero sobre todo creo que hay que aliviar la carga fiscal impositiva de las familias en un momento tan complejo económicamente como éste y no a todo el mundo por igual y no de forma masiva.

Yo me estoy refiriendo a que el Gobierno de Extremadura está ingresando más que nunca y que eso tiene que servir para aliviar la situación económica de las familias con menor renta, con rentas medias y rentas bajas.

Por tanto, para nosotros va a ser una obsesión, pero con un objetivo: crear empleo, crear riqueza y estimular la economía de mi tierra.

Esto es esencial, porque el Estado de Bienestar pasa por que generemos empleo en esta tierra, y aquí no vamos a generar nunca empleo si somos el yugo en el cuello de las empresas, de las industrias y todos son ‘pegas’ a la hora de que se puedan instalar aquí. Tenemos un músculo industrial que es ridículo y nadie hace nada por transformar eso.

¿Qué es lo que quieres que vean los extremeños y extremeñas de ti?.....¿qué imagen te gustaría proyectar en ellos?

Me gustaría que vieran una aliada, una mujer que va a pelear ante todo y contra todo por el bien de su tierra.

Me gustaría que vieran una extremeña sincera, empática, con la que se puede contar y que luego no les va a fallar.

Yo me voy a rodear de un equipo de personas mejores que yo -que eso es fácil-, porque lo que quiero de verdad es transformar mi tierra de la mano de los extremeños.

Entonces todo aquel que quiera salir de la resignación, del conformismo, del más de lo mismo..... me encantaría que me diera una oportunidad para poder hacerlo.

Yo voy a cambiar lo que ahora mismo no está funcionando.