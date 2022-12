Pedro Fernández Salguero, nuevo rector electo de la Universidad de Extremadura

Los datos provisionales escrutados han sido comunicados por el presidente y por el secretario de la Junta Electoral de la UEx, Antonio Serrano y Francisco Álvarez, respectivamente, y la jornada se ha desarrollado "con normalidad" y "sin incidencias reseñables".



En cuanto al recuento por sectores, el Sector A ha emitido 434 votos, de los cuales 324 han sido a favor y 110 en blanco; el Sector B ha emitido 386 votos, de los cuales 306 han sido a favor y 80 en blanco; el Sector C ha emitido 201 votos, de los cuales 155 han sido a favor y 46 en blanco y el Sector D ha emitido 433 votos, de los cuales 313 han sido a favor y 120 en blanco.



El resultado final, en términos porcentuales, se obtendrá de la ponderación de los votos, legalmente establecida, por sectores de la comunidad universitaria.



De esta forma, el 51 por ciento será para los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, Sector A; el 16 por ciento será para otro personal docente e investigador, Sector B; el 23 por ciento será para los estudiantes, Sector C, y el 10 por ciento para el personal de administración y servicios, Sector D.



Del total del censo electoral, 22.185 personas, 792 pertenecen al sector A; 1.280 al sector B; 18.970 al sector C y 1.017 del D, ha informado la Universidad de Extremadura en nota de prensa.



Pedro M. Fernández Salguero gobernará la institución académica extremeña junto con su equipo rectoral compuesto por Juan Hernández, como vicerrector de Transformación Digital; Juan Francisco Panduro, como gerente; Jacinto Martín, como vicerrector de Profesorado; Agustín García, como vicerrector de Economía, y Francisco Álvarez, como secretario general.



Se incorporarán además Alicia González, en el vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad; María de Guía Córdoba, al cargo del vicerrectora de Investigación y Transferencia; María Mercedes Macías, como vicerrectora de Calidad y Estrategia; Teresa Terrón, será la nueva vicerrectora de Extensión Universitaria, y María Mercedes Rico, la vicerrectora de Planificación Académica.



PEDRO M. FERNÁNDEZ SALGUERO



Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular (2010), Pedro M. Fernández imparte docencia teórica y práctica en el Grado de Biología y en el Máster Universitario de Biotecnología Avanzada.



Tras completar su licenciatura y doctorado en Biología (1991), llevó a cabo su formación posdoctoral (Dic 1991-Feb 1997) en el Laboratory of Molecular Carcinogenesis, National Cancer Institute, NIH (Bethesda, MD, EE.UU.) durante la cual trabajó en la generación de modelos murinos en cáncer y en la identificación de mutaciones humanas implicadas en el desarrollo de cáncer y en la respuesta terapéutica. Esta última línea de investigación generó patentes licenciadas y en uso en diagnóstico clínico.



Se reincorporó a la Universidad de Extremadura en 1997 y estableció el grupo de investigación catalogado 'Biología Molecular del Cáncer. El interés del laboratorio que coordina se centra en entender los mecanismos que controlan el crecimiento y la metástasis tumoral, y más específicamente, la interacción tumor-estroma, la reprogramación de células madre tumorales, la diferenciación tumoral y la identificación de marcadores pronósticos y dianas terapéuticas en cáncer.



Estos proyectos se llevan a cabo en colaboración con investigadores clínicos del SES y con numerosos grupos nacionales e internacionales. Su grupo obtiene financiación estable de Planes Nacionales, Regionales y de la UEx y de la Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer.



El nuevo rector de la UEx ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Investigadora de la UEx (2015), Foro Europeo Cum Laude (2015), Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer EE.UU. (2010 y 2011).



Su experiencia en gestión de la investigación incluye el nombramiento como adjunto del programa de cáncer del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), Instituto de Salud Carlos III (2005-2010), Gestor Colaborador responsable del subprograma de Cáncer del Plan Estatal de Biomedicina-SAF (2011-1016) y presidente de la Comisión de Evaluación de grupos del área de Biología y Biomedicina del CSIC (2017-2018).



Además de adjunto de la ANEP para el programa de cáncer del FIS (2017 y 2018), director científico del Servicio de Técnicas Aplicadas a las Biociencias (STAB) de la UEx (2010-2016), miembro de tribunales de oposición para Científicos Titulares del CSIC, miembro de la Comisión de Investigación de la UEx (2012-actualidad) y coordinador Científico del Instituto de Investigación Biosanitaria de Extremadura (INUBE).



La experiencia de Fernández Salguero se amplía en los últimos cuatro años en relación a la gestión tras estar al frente del vicerrectorado de Investigación y Transferencia.