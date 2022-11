PP: Irene Montero ha cometido "mayor y repugnante" ejemplo de "violencia política"

Así, lo ha criticado la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, exigiendo a IreneaMontero que pida perdón y retire esas palabras de manera inmediata.

Según Guardiola, "si no lo quiere hacer, dimita y deje paso a quien busque realmente la igualdad y no la confrontación", añadiendo que, si no lo hace, Sánchez debe cesarla porque las mujeres "necesitamos una Ministra de Igualdad que nos defienda, no que nos insulte".

La presidenta del PP ha asegurado que ella es feminista, pero su concepto del feminismo es el de un trabajo colectivo para conseguir la igualdad plena y real entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, es decir, "un feminismo que une, no que separa. Un feminismo que suma y no divide".

La líder del PP extremeño advierte a Irene Montero que ella no es el feminismo, ni lo representa cuando acusa a otra mujer de fomentar la cultura de la violación.

Para Guardiola, "en ese mismo Congreso, la insultaron gravemente hace unos días y, desde el Partido Popular, lo condenamos, pero hoy, incide, la ministra ha hecho una acusación "falsa y gravísima", recalcando que "no la ha hecho al calor del debate parlamentario, sino de manera premeditada porque estaba leyendo su intervención".