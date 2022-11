Banco de Sangre de Extremadura hace llamamiento urgente para donaciones de grupos A- y O

El Banco de Sangre de Extremadura (BSE) ha realizado este martes un llamamiento urgente a los ciudadanos para que donen sangre durante estos días, especialmente de los grupos sanguíneos A y 0 negativos.



Los responsables del Banco de Sangre de Extremadura señalan que sus reservas de componentes sanguíneos se han reducido notablemente, a causa del descenso del número de número de donaciones de sangre que se ha registrado en las últimas semanas en las colectas que se realizan en numerosas localidades y en los hospitales extremeños.



En ese sentiodo, es habitual que todos los inviernos se produzca un descenso del número de donaciones pero, este año se ha producido con varias semanas de antelación respecto a ejercicios anteriores, probablemente debido al aumento de enfermedades que afectan al aparato respiratorio.



SIN CITA PREVIA



Por ese motivo, el Banco de Sangre pide a los extremeños "encarecidamente" que se acerquen, durante estos días, a los puntos de donación sin necesidad de solicitar cita previa, ya sea en las unidades móviles que recorren toda la región, en los hospitales, o en el propio Banco de Sangre en Mérida, en estos dos últimos casos de lunes a viernes en horario de mañana.



Los ciudadanos pueden responder a este llamamiento urgente acudiendo a las colectas programadas de las unidades móviles a partir de mañana en Villalba de los Barros (30 de noviembre), Zafra (30 de noviembre y 1 de diciembre) y, ya en diciembre, en Mérida (día 1), Fuente de Cantos, Castuera y Riolobos (2), Pizarro (3), Olivenza (3, 5 y 7), Sagrajas y Navaconcejo (5), Don Benito y Villanueva de la Serena (7), Cabeza del Buey, Arroyo de San Serván y Valverde de Llerena (9 de diciembre).



Por su parte, en Jerez de los Caballeros se podrá donar sangre los días 9, 10, 12 y 13; en Montijo el 14, 15, 16 y 17; en Almendralejo el 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30; en Badajoz el 13 y el 22; en Cáceres el 13 y el 21, y en Santa Amalia el 19 y el 20 de diciembre.



También se recogerán donaciones en Alagón del Río y Madrigalejo (día 12), Esparragosa de Lares (13), Plasencia y Navezuelas (15), Alange y Peraleda de la Mata (16), Torrejoncillo y Cordobilla de Lácara (19), Moraleja (23), Bienvenida (27), Orellana la Vieja y Calera de León (28), Alcántara (29) y La Zarza y Novelda (30 de diciembre).



COLECTAS EN 36 LOCALIDADES



Los usuarios de las ciudades y de otras zonas no visitadas por las unidades móviles que deseen donar su sangre pueden acercarse en horario de mañana al hospital más próximo, donde sólo deben preguntar por el banco de sangre o la hermandad de donantes.



En el caso de los donantes de Mérida, deben acudir directamente a la sede del Banco de Sangre de Extremadura, situado en la carretera de Valverde, en el teléfono 924.314.686.



En total, durante el mes de diciembre las unidades móviles del Banco de Sangre y Tejidos de Extremadura tienen previsto recorrer más de 8.000 kilómetros para realizar 55 colectas en 36 poblaciones de toda la región.



PERSONAS SANAS



Una vez procesada la sangre en las instalaciones del Banco de Sangre en Mérida, diariamente cuatro vehículos de transporte distribuyen los productos sanguíneos solicitados por los centros sanitarios de la región y, además de esa distribución programada, atienden una media de tres pedidos urgentes al día desde los centros hospitalarios.



Puede donar sangre cualquier persona sana, de entre 18 y 65 años de edad, que se encuentre bien de salud y pese un mínimo de 50 kilos, si bien hay situaciones que contraindican la donación, ya sea porque podrían causar un perjuicio al donante (personas con anemia, embarazadas, mujeres que estén lactando, etc.), bien porque podrían suponer un riesgo para el receptor (antecedentes de hepatitis o SIDA, pertenencia a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades, toma de determinados fármacos, etc.).