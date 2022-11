Guardiola: A Extremadura le ha tocado perder inversiones en negociación de los PGE

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha explicado que es un hecho que las cuentas, que entrarán en vigor en enero, "ahondarán en la brecha de siempre" tras los tejemanejes y dictados de los socios de Sánchez. La líder del PP señala que estos presupuestos perpetúan "una España a dos velocidades".

Según Guardiola, tras pasar por las enmiendas parciales, hay 3,5 millones de euros menos para inversiones hidráulicas en Extremadura y, representa lo que somos para el Gobierno de Sánchez, la nada, considerando que, si tienen que quitar tres millones y medio de euros, se lo hacen a los extremeños porque "Vara se deja".

En este sentido, ha subrayado que "vienvenidos a la España multinivel de Sánchez. Diseñada por Otegi y ERC, pero pagada por los extremeños", criticando que, en este escenario, el presidente de la Junta no ponga reparos y, "los privilegios de unos, en detrimento de las demandas y necesidades de Extremadura".

Para Guardiola, resulta "indignante" que las presiones de ERC hayan conseguido que se modifique el código penal "al gusto de los que delinquen" y recuerda que ya manifestó que las cuentas de Sánchez eran malas, pero serían peores cuando cayeran en las manos de los independentistas.

Asimismo, lamenta que no se haya permitido al PP mejorar las cuentas. Se "decretó el silencio, se impuso el veto y en última instancia actuó el voto en contra" a quien tratase apuntalar el presupuesto. Las más de 100 enmiendas de nuestros diputados que hubieran beneficiado a la región.

Junto con ello, denuncia que Moncloa no permitió que se debatieran en el Congreso enmiendas sobre mecanismos fiscales -como los que tienen otros territorios- para que Extremadura se beneficie de ayudas a la inversión y apoyo al tejido productivo con reducciones en las cotizaciones de las empresas extremeñas.

Asimismo, Guardiola ha subrayado que el Gobierno socialista impidió que se debatiera un plan de mejora urgente del servicio ferroviario en Extremadura, o la recuperación de los servicios de la línea Madrid-Cáceres-Valencia de Alcántara, o la comunicación Madrid-Lisboa.

La líder del PP ha explicado que "el Gobierno permitió que se añadieran 281 enmiendas, que suman para algunas regiones y restan a otras" y a Extremadura le ha tocado perder por la voracidad de los socios de Sánchez, la falta de ambición de Vara y el voto cómplice de los diputados socialistas extremeños.

Así, ha recalcado que "me gustaría que los extremeños tuvieran, por ejemplo, un mecanismo que nos garantizase infraestructuras para mejoras ferroviarias y autovías", explicando que ese mecanismo sí se ha aprobado para Cataluña, con 900 millones de euros plurianuales acordados en la negociación de las cuentas.

Guardiola asegura que Vara está callado y tranquilo, y señala que ahora va diciendo que él "no inauguró ningún tren en julio", que lo hizo el Rey y el presidente y que no puede hacer nada para arreglar los fallos del tren porque "no es su competencia".

Guardiola ha cuestionado a Fernández Vara qué trenes son los que dice ahora que van a llegar nuevos en 2023, matizando que "los extremeños merecen saber cuántos trenes nuevos van a venir, de qué tipo, para qué líneas y cuándo vamos a poder usarlos".

Sobre las movilizaciones de extremeños este fin de semana clamando por una sanidad digna, recalca que es algo que debería tener en cuenta el gobierno de Vara, matizando que "los extremeños están en la calle denunciando una situación insostenible" y, "desde agosto, mi mano está tendida para los grandes pactos. Sigue tendida".