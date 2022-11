Cientos de personas salen a la calle para decir basta a la violencia machista

Ep

Estas manifestaciones han sido la expresión del rechazo de la sociedad extremeña a esta lacra en una jornada en la que se han sucedido numerosas actividades organizadas por instituciones públicas y colectivos feministas, así como organizaciones de la sociedad civil.



En Mérida, la asociaciones de mujeres Malvaluna ha convocado una manifestación silenciosa, que ha partido desde la Plaza de España, y ha recorrido varias calles del centro de la ciudad hasta finalizar en el Templo de Diana.



Con camisetas moradas en su mayoría, y con pancartas reivindicativas con lemas como 'Hartas', 'Cuidado, el machismo mata' o 'No consistamos ni una más' de las 1.171 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde que hay estadísticas en 2003, la comitiva, formada cientos de personas, mujeres y hombres, ha partido a las 19,30 desde la Plaza de España.



Entre sus filas se encontraban la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida, y la portavoz del área del Grupo Socialista en la Asamblea, Soraya Vega, quien ha señalado que, como "siempre", los socialistas vuelven a llenar las calles de ciudades y pueblos acompañando "a todas las mujeres y hombres que se sienten interpelados por la violencia machista".



"Salimos a la calle a gritar y a dejar bien claro que frente a quienes niegan esta realidad, los socialistas plantean más compromiso que nunca, frente a quienes siguen recortando recursos de atención a las víctimas, los socialistas siguen planteando más recursos para atender a las mujeres".



Así, se ha mostrado absolutamente convencida de que "solo con más igualdad, con más libertad para las mujeres, y más feminismo puede haber más democracia".



LÁPIDAS EN BADAJOZ



En el caso de la capital pacense, la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz ha convocado para este 25 de noviembre una manifestación contra la violencia de género que ha salido de la puerta de los juzgados con unos 250 asistentes, entre ellos el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, la directora general del IMEX, Estela Contreras, o el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas.



Bajo el lema 'Rompamos el silencio', en la protesta se han portado tantas lápidas como mujeres asesinadas este año, 38 en el país, y ha recorrido las calles del centro para concluir en la plaza de San Atón, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto a cargo de la escritora y periodista Nieves Concostrina y a la actuación de la cantautora Norha. También se ha dispuesto ropa de color rojo simbolizando la ausencia y la sangre que dejan las mujeres asesinadas.



En declaraciones a los medios, la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas, Isabel Franco, ha detallado que el "sentido" de la manifestación "por desgracia sigue siendo el mismo" que les movió hace 23 años a empezar a salir a la calle, que es protestar por la cantidad de mujeres que, en este país, sufren violencia por ser mujeres, y por el número de asesinatos, 38 en lo que va a de año en España y dos menores, además de las mujeres que han sido asesinadas sin que sea a manos de su pareja o expareja.



"Por todos esos feminicidios, y porque una sociedad que se llame democrática no puede consentir que pase esto sin que algo se desquebraje, tenemos que seguir saliendo", ha señalado, para confiar en que "pronto, algún día, logremos que este día no exista" y sea "de fiesta o celebración", pero que "de momento" sigue siendo "un día triste para la sociedad".



Por su parte, la directora general del IMEX ha aseverado que este momento sirve para visibilizar que "todavía nos queda mucho camino por hacer" y que instituciones, sociedad y "por supuesto" las organizaciones o asociaciones de mujeres "tenemos que ir a una para que no haya ninguna mujer más, no asesinada, sino ninguna mujer más herida".



MANIFESTACIÓN EN CÁCERES



Finalmente, en Cáceres, la manifestación ha salido en torno a las 18,00 horas desde el Paseo de Cánovas para recorrer las principales vías de la ciudad hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se habían colocado 38 sillas vacías con un lazo violeta anudado, una por cada mujer asesinada en este 2022 y se ha procedido a la lectura de un manifiesto en el que se condena y rechaza la violencia machista.



"Alzamos nuestra voz contra la violencia machista y mostramos nuestro hartazgo porque son muchas las mujeres asesinadas por el hecho de haber nacido mujeres. No las olvidamos y destacamos su ausencia con esas sillas vacías, para que también las recuerde la sociedad cacereña", ha señalado Pilar Alonso, encargada de leer el manifiesto.



En el texto se ha apelado "a toda la sociedad, a cada vecina, a cada vecino, a posicionarse al lado de la justicia y contra la impunidad de los maltratadores, a que rechace los mensajes de odio que niegan la violencia de género y cuestionan las leyes que protegen a las mujeres. Necesitamos confiar en el futuro, por eso hay que seguir luchando, nos va la vida en ello".



Tras la lectura del manifiesto, alumnas del Conservatorio de Danza han realizado una 'performance' en recuerdo de las víctimas, por cada una de las cuales se ha encendido una vela en su memoria.



La cita, convocada por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad, ha contado con la participación de la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, la diputada de Política Social e Igualdad de la Diputación de Cáceres, Amelia Molero, y la concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Cáceres, María José Pulido, entre otros.