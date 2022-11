Vergeles prevé un aumento de listas de espera en Extremadura al crecer la actividad

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha asegurado este jueves en la Asamblea que en 2023 aumentarán las listas de espera porque "seguiremos con el incremento de la actividad, y por el efecto de vasos comunicantes, aumenta la lista de espera quirúrgica, de consultas y pruebas diagnósticas". Los grupos de la oposición, por su parte, han denunciado la gestión en esta materia, asegurando que la sanidad en la región "hace aguas".



Vergeles ha comparecido este jueves en el Parlamento extremeño a petición de una quinta parte de la Cámara para detallar los datos relativos a las listas de espera quirúrgica, de consultas y de pruebas diagnósticas. Allí, ha defendido que en el primer semestre de este año "se ha detectado toda la demanda oculta, se ha incrementado la actividad hasta niveles de prepandemia y se ha reducido la lista de espera a aquellos que más estaban esperando".



El consejero de Sanidad ha detallado que en el primer semestre de este año han entrado en la lista de espera quirúrgica 44.484 pacientes, frente a los 38.268 que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior, por lo que esta cifra se ha incrementado en 6.216 pacientes, un 16,26 por ciento más (en España ha aumentado un 9,4% en España).



Sin embargo, ha recalcado que "se ha absorbido la demanda oculta provocada por la pandemia, y se ha producido una reducción de pacientes de un 6,4 por ciento de pacientes que esperaban más de 180 días", fecha límite que establece la ley extremeña de tiempos de respuesta sanitaria. Además, en Extremadura hay 6,45 pacientes por cada 1.000 habitantes, con un tiempo media de 98 días (90 en España).



Respecto a ha la realización de una prueba diagnóstica, Vergeles ha detallado que en el primer semestre del año han ingresado 154.431 personas y han salido de esa lista 153.759, lo que supone un descenso de casi un 4 por ciento, con una espera media de 87 días.



En relación a la lista de espera para una consulta con el especialista, el consejero ha indicado que en los primeros seis meses del año han entrado 219.057 personas, un 20,28% más que en el mismo período de 2021, porque "no se ha podido absorber toda la demanda oculta" provocada durante la pandemia, pero que la espera media se ha situado en 64 días, frente a los 79 días en España.



Vergeles ha subrayado que el Gobierno extremeño seguirá trabajando porque se cumplan los tiempos de respuesta que marca la ley extremeña y ha defendido el hecho de que "hay algo más de 90 por ciento de personas con sus contingencias aseguradas en el sistema nacional de salud en Extremadura".



Asimismo, ha argumentado que la pandemia "ha dejado heridas en la sanidad y hay cosas que mejorar, seguro", pero "no hemos excluido a nadie de la espera estructural", y las tendencias de las listas de espera sanitarias "han evolucionado favorablemente semestre a semestre en Extremadura hasta el año 2020", ha recalcado.



Los objetivos de este semestre han sido seguir aflorando la demanda oculta e incrementar la actividad "hasta normalizarla hasta niveles prepandemia en este semestre", ha indicado, y ha pedido a los grupos del PP y Ciudadanos que apoyen los presupuestos extremeños para 2023 porque incluyen 20 millones de euros para un plan de choque contra las listas de espera. "Unos arrimamos el hombro y otros no arriman absolutamente nada", ha argumentado.



CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN



Sin embargo, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Elena Nevado le ha recordado al consejero que la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, le ha ofrecido un "pacto por la sanidad" al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "que no ha escuchado".



A este respecto, ha pedido a Vergeles que "ponga día y hora para que el señor Vara se siente con María Guardiola, que dedique tiempo a escuchar a los médicos que están en la puerta", ha indicado en relación a la anunciada huelga de médicos en la región.



"La sanidad hace aguas en Extremadura", ha insistido Nevado, achacando falta de médicos y enfermeros, con una tasa de 1,84 por ciento por cada 100.000 habitantes en el caso de los médicos y del 3,4 por ciento en relación a los enfermeros. Sin embargo, ha denunciado, "han cesado en abril de este año a 2.000 sanitarios que contrataron como refuerzo".



A su juicio, "este Gobierno no planifica, va a la deriva, ocupado más en no molestar a Sánchez que en los problemas de los extremeños", mientras "ha conseguido en cuatro años que los hospitales extremeños ya no estén entre los más valorados, al ocupar el Hospital Universitario de Badajoz el puesto 78 de 100, y el de Cáceres el 79 de 100, y eso es un fracaso por sus fallidas políticas".



Nevado ha insistido en que la sanidad extremeña está "por encima de la media de espera en todas las especialidades", que las listas de espera "no paran de crecer" y los 36 millones de euros presupuestados para planes de choque "no han tenido ningún efecto y ahora dice que apoyemos los presupuestos con 20 millones para otro plan de choque".



Nevado ha reiterado que si el PSOE apoya las enmiendas del PP en materia sanitaria "podríamos llegar a un acuerdo", pero "ustedes no se las leen, no escuchan, no hablan con la gente", ha matizado.



A este respecto, desde Ciudadanos el diputado José María Casares ha indicado que Extremadura "es una de las regiones donde más se invierte en sanidad por habitante, 1.900 euros por habitante, pero la lista de espera están en 139 días a 30 de junio. Es decir, se está invirtiendo más, pero los datos son peores, porque es un problema de gestión".



Casares ha señalado la situación que se vive sobre todo en la espera para una intervención quirúrgica, donde más de 5.300 pacientes esperan más de los 180 días máximos que marca la ley.



En este sentido, ha planteado que "si la falta de profesionales es tan importante habrá que aumentar los recursos para derivar a los pacientes a la sanidad privada", y ha abogado por agilizar las listas de espera "atendiendo a los pacientes que más tiempo llevan esperando, no dando salida a las intervenciones más sencillas".



Por su parte, desde Unidas por Extremadura el diputado Joaquín Macías ha indicado que "los resultados no son para estar contentos", con 59.400 pacientes fuera de los plazos de garantías marcados en la ley, un 18% más que en el primer semestre de 2021.



Sin embargo, ha avalado el hecho de que Extremadura cuente con una ley para garantizar esos plazos de espera para ser atendidos en el sistema sanitario, pero es necesario actuar sobre todo en materia de Atención Primaria, que no aparece en estas listas de espera, "porque si hay un retraso en atención primaria, provoca retrasos en toda la cadena posterior". Además, ha indicado la necesidad de "escuchar a todos y responder con dinero", pero "una huelga como la que está convocada no es la solución", ha apostillado.



La gestión de Vergeles ha sido avalada, por otra parte, desde el Grupo Parlamentario Socialista, porque "en general, los tiempos de respuesta permanecen por debajo de lo que marca la ley", ha señalado la diputada María de la Cruz Buendía, que ha acusado al PP extremeño de "crear la caja B de las listas de espera" durante sus cuatro años de gobierno en la región, en los que "tuvieron tres consejeros de sanidad, consejero por la mañana y consulta por la tarde", ha manifestado.



Por otro lado, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha llamado la atención a los intervinientes por referirse a lo ocurrido este miércoles en el Congreso en relación al enfrentamiento dialéctico entre miembros de VOX y la ministra Irene Montero, que ha recibido el apoyo de PSOE y Podemos en la Cámara extremeña. "Lo que pase en Madrid que se resuelva en Madrid, aquí estamos para atender a los extremeños, que para eso nos pagan la nómina todos los meses", ha señalado Martín.