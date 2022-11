Las pernoctaciones en hoteles de Extremadura suben en octubre un 6,7%, hasta las 249.551

Rd./Ep.

Durante el mes de octubre, se registraron un total de 249.551 pernoctaciones en establecimientos hoteleros extremeños, un 6,72% más que en el mismo mes de 2021 (a nivel estatal un 25,37%), según los datos proporcionados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, un total de 130.994 viajeros se alojaron en los hoteles de Extremadura en el décimo mes del año, un 6,09% más que en el mismo mes del año anterior (en España se alcanzó una tasa interanual de 19,83%).

A su vez, en la Comunidad Autónoma suben las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 5,99% y las de residentes en el extranjero un 12,15%.

En concreto, la estancia media en la Comunidad Autónoma se sitúa en 1,91 días, un 1,06% más que octubre de 2021 (un 4,76% a nivel nacional), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Finalmente, los hoteles en Extremadura ingresan 33,78 euros (66,44 euros a nivel nacional) por habitación disponible (REvPAR), un 3,59% más que en el año anterior. Del mismo modo, facturan 64,37 euros (99,69 euros en España) de media por habitación ocupada (ADR), un 0,35% menos que en octubre de 2021.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, los establecimientos hoteleros españoles superaron el pasado mes de octubre los 30 millones de pernoctaciones, lo que supone un aumento del 25,4% respecto al mismo mes de 2021, según datos hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que muestran un incremento de casi el 11% de la facturación media diaria de los hoteles por habitación ocupada rondando los 100 euros.



Las pernoctaciones de los viajeros residentes en España superaron los 9,7 millones, lo que representa un 32,6% del total. Por su parte, las de los no residentes se situaron por encima de los 20,2 millones.



La estancia media aumentó un 4,6% respecto a octubre de 2021, situándose en un total de 3,1 pernoctaciones por viajero.



Durante los 10 primeros meses de 2022 las pernoctaciones en España se incrementaron un 98,1% respecto al mismo periodo del año anterior.



Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en octubre, con el 18,7%, 13% y 11,5% del total de pernoctaciones, respectivamente.



Y un mes más, el destino favorito para los no residentes fueron las Islas Baleares, con un 26,1% del total de pernoctaciones. Los siguientes destinos fueron Canarias y Cataluña, con el 25,5% y el 16,7% del total, respectivamente.



En octubre se cubrieron el 58,1% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 10,3%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana subió un 8,8% y se situó en el 63,8%.



Canarias presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante octubre (72,3%), seguido de la Comunidad de Madrid, con el 62,4%.



Por zonas turísticas, la Isla de Lanzarote alcanzó el grado de ocupación por plazas más elevado (76,4%), mientras que Barcelona alcanzó el mayor grado de ocupación en fin de semana (78,1%). La Isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones en octubre, con 4,5 millones.



Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana. Adeje presentó el grado de ocupación por plazas más alto (80,5%) y la mayor ocupación en fin de semana (82,7%).



Por nacionalidades, los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 26,6% y el 20%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en octubre, según los datos del INE.



Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Países Bajos y Estados Unidos (los siguientes mercados emisores) suponen el 8,7%, 4,4% y 4,1% del total, respectivamente.



LOS PRECIOS BAJAN.



Los datos del instituto estadístico muestran como la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó en el 11,7% lo que supone 8,8 puntos menos que la registrada en el mismo mes de 2021, y 1,6 puntos menos que la registrada el mes pasado.



Por comunidades autónomas, las mayores subidas de precios hoteleros respecto a octubre se dieron en Comunidad de Madrid (28,6%) y Cataluña (26,1%). Y la menor en Principado de Asturias, con una tasa de variación anual del 1,4%.



Por categorías, el mayor incremento de precios se produjo en los establecimientos de una estrella de plata (23,5%).



La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 99,7 euros en octubre, lo que supone un aumento del 10,9% respecto al mismo mes de 2021.



Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 66,4 euros, con una subida del 24%.



Los datos del INE muestran que por categorías, la facturación media fue de 225,9 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 102,5 euros para los de cuatro y de 79,2 euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías fueron de 158,9 euros, 75,5 euros y 52,2 euros, respectivamente.



El punto turístico con mayor ADR fue Marbella, con una facturación media diaria por habitación ocupada de 180,7 euros. Barcelona, por su parte, presentó el mayor RevPar, con unos ingresos por habitación disponible de 139,7 euros.