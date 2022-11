Vergeles cifra en 73 los especialistas y en 200 las enfermeras necesarios en el SES

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha considerado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) tiene una falta de especialistas de 73 profesionales, así como de unas 200 enfermeras.



De esta forma se ha pronunciado Vergeles en rueda de prensa en Mérida, a preguntas de los periodistas sobre posibles protestas de médicos en Extremadura, ante lo que ha entendido que "todas las protestas son respetables cuando se hacen con el objetivo de mejorar la calidad de la atención" a los ciudadanos, ya sea en atención primaria u hospitalaria.



En su intervención, el consejero de Sanidad ha señalado que el SES no supera los 73 en falta de especialistas en Extremadura, de los que alrededor de 12 están en el ámbito de la Atención Primaria, y el resto, en la atención hospitalaria.



En cualquier caso, el consejero de Sanidad ha explicado que "las cifras de la atención hospitalaria tienen truco, porque son plazas que ahora mismo no estamos cubriendo de la plantilla reconocida del Servicio Extremeño de Salud", pero ahora mismo cuentan con especialistas contratados, que se consideran eventuales y que "vienen a solucionar una parte del déficit de especialistas que tenemos en determinados momentos".



Ante esta situación, al sistema sanitario extremeño ahora mismo le "falta tener bolsas de profesionales que en este momento no tienen trabajo, para que pudiesen hacer frente a las coberturas de ausencias de puestos de trabajo", ya sea por enfermedad o vacaciones del titular de la plaza.



Es ahí donde Vergeles sitúa "la dificultad principal", que "no es tanto en el número de profesionales que nos hacen falta", sino que "probablemente lo que ahora mismo note la ciudadanía es que no se pueden cubrir determinadas ausencias durante determinados días", ya que no hay bolsa de trabajo disponible.



MÁS ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN



Por ello, el titular extremeño de Sanidad ha destacado la necesidad de "generar más especialistas", para lo cual en la actualidad se están "formando a más especialistas que jamás hemos formado", de tal forma que "a lo largo de los próximos cuatro años, saldrán de la formación sanitaria especializada en todo el país, muchísimos más especialistas" de los que había.



Unos profesionales que "vendrán a combatir esas cifras de falta de especialistas en todo el país", ha destacado Vergeles, quien también ha apuntado que en el Consejo Interterterritorial del Sistema Nacional de Salud ha llegado a acuerdos para incrementar en un 15 por ciento el número de estudiantes que entran a Medicina, lo que "supone una inyección de mil estudiantes de Medicina más en el país", y también se han reducido plazos para la homologación de títulos extracomunitarios a un máximo de seis meses.



Además "en estos momentos nos encontramos en la Mesa Sectorial negociando el proceso de estabilización", de tal forma que Extremadura es una de las regiones que cuando finalice este proceso de estabilización "tendrá la tasa de temporalidad de las más bajas de todo el Sistema nacional de Salud, con un 6 por ciento de temporalidad", ha dicho.



Esto ha sido posible "porque hemos ido convocando oposiciones cada dos años y concurso de traslados, lo que nos hace dar una estabilidad muy importante a nuestra plantilla", ha destacado Vergeles, quien ha señalado que ahora trabajarán en el próximo plan de ordenación de recursos humanos, "que llevará un reconocimiento para los especialistas en formación", así como para los tutores, con el objetivo de "incentivar la formación sanitaria especializada", ha dicho.



Además, "vamos a buscar fórmulas de incentivación en aquellas plazas que van a ser de más difícil cobertura", ya sea porque estén en el medio rural, o porque "no sean los suficientemente atractivas".



Por todo ello, el consejero de Sanidad ha resaltado que han hecho un "esfuerzo económico muy importante", ya que la dotación económica que va en los presupuestos de Extremadura para 2023 es "muy importante", por lo que ha pedido a los partidos que estos presupuestos puedan aprobarse, porque "van a dar muchísimas posibilidades de hablar de incentivos a los especialidades y al resto de profesionales" que trabajan en sanidad.



Y es que "no solo tenemos problemas de especialistas, sino que también tenemos problemas de enfermeras", ha admitido Vergeles, quien ha cifrado en 200 las enfermeras en necesitan en el Servicio Extremeño de Salud.



Finalmente, Vergeles ha añadido también que las ocho direcciones de atención Primaria de la región están "trabajando en mejorar los procedimientos administrativos de los equipos de Atención Primaria", con el objetivo de que "no se produzcan situaciones que está notando la ciudadanía, como son que le tarden en coger el teléfono o que se dé cita, en algunos equipos, con algunos días que no son esperas aceptables", ha concluido.