Los grupos parlamentarios en la Asamblea presentan 1.352 enmiendas a las cuentas para 2023

Los grupos parlamentarios en la Asamblea han presentado un total de 1.352 enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para el próximo ejercicio.



El grupo que ha presentado un mayor número de enmiendas ha sido el Grupo Parlamentario Popular, que ha registrado 715; seguido de Ciudadanos, con 330 enmiendas; Unidas por Extremadura, con 253, y el PSOE, con 54 enmiendas parciales.



Cabe destacar que el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2023 podría ser aprobado el próximo 23 de diciembre, cuando se producirá la votación definitiva del texto una vez sustanciado el debate de enmiendas parciales.



Los diferentes grupos parlamentarios han detallado este jueves el contenido de las enmiendas presentadas a las cuentas para el próximo ejercicio y los objetivos que pretenden con ellas. En total, las enmiendas movilizan más de 560 millones de euros.



EL PP CONSIDERA QUE LAS CUENTAS MARCAN EL "FINAL DE CICLO SOCIALISTA"



El Grupo Parlamentario Popular ha registrado un total de 715 enmiendas parciales que movilizan casi 187 millones de euros, para tratar de "corregir" las cuentas en "lo que se puede".



Unas cuentas que la presidenta del grupo parlamentario, Cristina Teniente, ha considerado que son las que marcan el "final de ciclo socialista", y que dejarán a Extremadura como la "única" comunidad autónoma que no rebaja los impuestos a sus ciudadanos para aliviar las consecuencias de la inflación, al no poder alterarse en esta fase de la tramitación el estado de los ingresos.



Dichas enmiendas, según la 'popular', surgen de las propuestas que viene recibiendo la formación en el marco del proceso de escucha iniciado por la presidenta del partido, María Guardiola, en encuentros con distintos sectores de la sociedad extremeña.



Cs QUIERE UNA EXTREMADURA "MÁS ÁGIL"



Por su parte, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado 330 enmiendas parciales a los PGEx, por un valor de 152 millones de euros, con el objetivo de conseguir "una Extremadura más ágil burocrácticamente, y que emplea sus recursos en los ciudadanos en vez de en las estructuras", y que cuenta con una sanidad y educación públicas "de calidad".



El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Salazar, ha señalado que las enmiendas tienen el objetivo de hacer "unos presupuestos mejores", y que "parezcan un poco más a los necesarios para conseguir la Extremadura que desde Cs queremos".



Y es que los presupuestos presentados por la Junta, en su opinión, "no cumplen con lo que necesita Extremadura en un momento tan complicado" postpandemia, con una guerra en Ucrania y un aumento de la inflación que hace que "este otoño esté siendo complicado para las familias".



UNIDAS POR EXTREMADURA QUIERE "ARRIMAR EL HOMBRO"



El Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura ha presentado 253 enmiendas parciales a los PGEx para 2023 para aliviar a las familias y para "arrimar el hombro", ya que el actual "no es momento de electoralismo" sino de "pensar en la gente y en la política útil".



La portavoz parlamentaria de dicho grupo, Irene de Miguel, ha defendido que las cuentas del próximo ejercicio se han negociado desde antes de ser registradas, por lo que ha habido más margen para trabajar con la Junta e introducir aportaciones.



Respecto a las propuestas que no se han tenido en cuenta, De Miguel espera que se contemplen tras el debate de enmiendas parciales, ya que, como ha dicho, su grupo sigue "negociando" con el gobierno regional en relación a las más de 250 enmiendas parciales registradas que mueven, en total, 200 millones de euros.



EL PSOE QUIERE DAR UNA RESPUESTA "FIRME" A LA INFLACIÓN



Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un total de 54 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales de Extremadura, que mueven un montante de 25 millones de euros y que tienen como objetivo ofrecer una "respuesta firme, directa y contundente" a la inflación.



El diputado socialista Jorge Amado, tras el registro de dichas enmiendas, ha vuelto a ofrecer diálogo a los grupos parlamentarios para la tramitación de las mismas, en el marco del proceso de participación abierto por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de cara a la elaboración de estos últimos presupuestos de la legislatura, para que sean construidos "entre todos".



Sin embargo, ha arremetido contra los partidos "de la derecha", PP y Cs, por no querer participar en este proceso, ha dicho, al presentar una enmienda a la totalidad conjunta, y por su defensa de una bajada de impuestos "de forma indiscriminada" al mismo tiempo que reclaman un "más gasto".