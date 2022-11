Guardiola subraya que Vara será "cómplice" si permite que se cambie el Código Penal

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, será "cómplice" si no alza la voz "de verdad" y permite que se cambie el Código Penal en relación a los delitos de sedición y malversación y se redacte con "quienes llevaron a España al borde del abismo".



Así pues, la líder de los 'populares' extremeños ha considerado sobre las declaraciones de Vara respecto a la reforma del delito de malversación, junto al de sedición, que no son más que un "trampantojo" y las ha tachado de un "embrollado intento de desvincularse tímidamente" de lo que sabe que es una "metedura de pata de Pedro Sánchez".



Cabe destacar que Vara ha asegurado este martes, sobre la modificación del delito de malversación, que sería "difícilmente entendible" que se hiciera algo que "dificultara" perseguir la corrupción en España, aunque ha añadido que "bien haríamos" en intentar "ser prudentes" hasta "no saber exactamente de qué se está hablando".



En este sentido, María Guardiola ha afirmado que Vara sabe que "el jefe es el jefe" y no lo cuestiona, y si lo hace lo cuestiona "con la boca chica y utilizando el funambulismo".



De este modo, y tras las declaraciones del presidente extremeño sobre la reforma del delito de malversación, la presidenta del PP regional ha incidido en que "Vara y Sánchez son lo mismo. No le dicen la verdad ni al médico".



Guardiola también ha dicho que tanto Sánchez como Vara "son esclavos de las hemerotecas" y, para ello, ha puesto como ejemplo las declaraciones efectuadas por el presidente autonómico este martes con otras que hizo en septiembre en las que afirmaba que apoyaría el indulto a Griñán de no ser presidente de la Junta, según ha informado el PP de Extremadura en una nota de prensa.



"Sánchez, entre otras cosas, dijo que no podría dormir con Podemos en el gobierno y ahí está gobernando con ellos. Vara dijo que se iría del PSOE si Sánchez pactaba con el independentismo y ahí está, fiel y silencioso, siguiendo el dictado de Sánchez", ha señalado.



En esta línea, Guardiola ha explicado que "Junqueras y Otegi jamás defenderán los intereses de Extremadura, Vara lo sabe y aún así sigue callado".