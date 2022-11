Agricultores depositan restos de poda junto a Presidencia en Mérida como protesta

Ep.

Más de un centenar de agricultores convocados por la organización agraria Apag Extremadura Asaja se han concentrado este viernes a las puertas de Presidencia de la Junta en Mérida, donde han depositado restos de poda como forma de protesta contra la orden emitida por el Gobierno autonómico que prohíbe la quema de restos vegetales en determinadas circunstancias, y que contempla sanciones de hasta 3,5 millones de euros para casos muy graves.

Bajo gritos de "Vara dimite, el campo no te admite" y "el día de las elecciones, te mandamos las sanciones", los agricultores han mostrado su indignación por no poder llevar a cabo una práctica "que se ha hecho toda la vida y que ahora nos ponen unas restricciones que no entendemos y que nos va a costar mucho dinero", han señalado.

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha insistido en que el Ejecutivo regional no ha atendido sus peticiones para que esta orden "no sea la más restrictiva de España", y en que han puesto sobre la mesa la orden que sobre este mismo asunto ha aprobado Castilla-La Mancha y que es mucho más permisiva que la extremeña, han presentado alegaciones pero "la respuesta de la Junta es el silencio, algo que no entendemos, y estamos cansados ya de que se nos limite tanto, se nos prohíba tanto como se nos está prohibiendo".

En este sentido, ha indicado que la solución pasa por la derogación de esta orden y que "sean permisivos como fueron el año pasado, dentro de las dificultades que teníamos, pero irnos al año pasado".

Además, ha recalcado que para quemar restos de vid en Extremadura solo se puede hacer esta práctica si la explotación está afectada por una enfermedad "cuando en Castilla-La Mancha hay siete" y en el caso de restos de olivar solo se puede quemar también cuando se trate de una enfermedad, frente a las ocho enfermedades que se recoge en la normativa castellanomanchega.

"La orden de Extremadura es la más restrictiva de España", ha insistido Metidieri.

Hay que recordar que el 14 de octubre la Junta de Extremadura publicaba las normas para permitir las quemas de restos vegetales, principalmente por motivos fitosanitarios, una normativa que de inmediato provocó las quejas del sector agrario.

Por ello, el Ejecutivo regional publicó una nueva orden este miércoles, que flexibiliza las exigencias para poder quemar por motivos fitosanitarios los restos vegetales de ciertos cultivos, porque ya no va ser necesario el análisis de laboratorio, la fotografía georreferenciada etcétera, pero se sigue siendo muy restrictivo con los permisos para quemar restos vegetales infectados de hongos como el fusarium en el cultivo del tomate y otras plagas en hortícolas y cereales, según los agricultores.

Lo cierto es que el Congreso de los Diputados ha aprobado la derogación del artículo de la Ley 7/2022 que es la base para estas medidas y se está a la espera de la votación en el Senado para su publicación en el BOE.