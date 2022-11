Villanueva de la Serena acoge el acto del Día del Voluntariado de Cruz Roja Española

El Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, el pasado sábado, acogió el acto institucional del Día del Voluntariado de Cruz Roja Española.

Durante su intervención, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha indicado que cuando hay un incendio, una inundación o un accidente y todos los demás se van "quedan unos chicos y unas chicas con una chaqueta de Cruz Roja por si hace falta algo", siendo esa la mejor definición que puede hacer de lo que significa y representa Cruz Roja, porque además son ejemplos de "vida, trayectoria y humanidad".

Además, el jefe del Ejecutivo regional ha expresado que a veces cuando uno tiene la oportunidad de vivir experiencias en la vida te das cuenta hasta que tal punto lo que uno vive, te enseña cosas que sino no hubieras tenido la oportunidad de poderlas experimentar.

"La gente no es que piense de manera distinta solamente porque piensan de manera diferente, simplemente porque han vivido vidas distintas y diferentes y eso te hace ver la vida de una manera o de otra", ha aseverado.

Para el presidente extremeño, ser voluntario de Cruz Roja te permite ver la vida desde un perfil que te acerca mucho a la parte de la sociedad que más sufre, añadiendo que "no se puede llegar tener una opinión completa sobre lo que significa la inmigración si tú nos has tocado inmigración, si no has abrazado al que viene en patera, si no has pasado las primeras horas con el que viene perdido que de pronto aparece por un centro de acogida o de un centro de estancia en cualquier de sus ámbitos".

Según Fernández Vara, es por ello que los que lo han vivido tienen la oportunidad de saber que detrás de todo eso, además de opiniones, hay seres humanos "y a veces tenemos la tentación de opinar sobre aspectos en los que tenemos una visión muy parcial, muy limitada porque no nos ponemos en el lugar del otro y los juzgamos como si fueran postes que van cambiando y no como personas que sobre todo tienen corazón que hace que sufran".

A este respecto, ha afirmado que el voluntario de Cruz Roja o de las Organizaciones no Gubernamentales tiene aparte de mucho mérito, tiene el privilegio de poder tener la posibilidad de conocer el mundo por dentro, de conocer el sufrimiento y el dolor por dentro.

"Esa oportunidad de conocer el sufrimiento por dentro, de tocar la pobreza, te da una visión de la vida que te permite tener mucho avanzando sobre una de las cosas más importantes que nos pueden ocurrir que es el conocimiento de la condición humana", ha añadido.

Y, el jefe del Ejecutivo regional ha recordado su experiencia como presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja de Olivenza y ha destacado la labor de todas las personas que allí estaban en especial de Ismael Rodríguez Alves, que ha recibido la Medalla de Plata de Cruz Roja Española.

Además, el presidente de la Junta de Extremadura, ha recibido la Medalla de Oro de Cruz Roja Española, que le ha sido entregada por el presidente de Cruz Roja Española en Extremadura, Jesús Palo Tiburcio.