Guardiola afirma que la Junta no ha ejecutado el 40% de fondos europeos

Ep/Rd



La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, ha denunciado que el Gobierno de Fernández Vara "no ha ejecutado aún 464 millones de euros del programa operativo 2014/2020, un 40 por ciento del total, que ahora pretende ejecutar en un año cuando llevan siete años sin hacer nada".



Guardiola ha analizado la ejecución de los fondos europeos destinados a Extremadura para el período 2014/2020, de los que "la Junta apenas ha ejecutado el 60 por ciento del total y si no lo hace antes de que finalice 2023 habrá que devolverlos a Europa".



Según la líder del PP regional, "el señor Fernández Vara lleva siete años sin hacer nada con esos fondos europeos y ahora, en un año, justo antes de las elecciones, quiere ejecutar 464 millones de euros, algo que no se cree nadie".



Además, ha recalcado que esos fondos europeos "no llegan a las empresas, a la gente, a las pymes", y considera necesario que "se refuerce la gestión con un apoyo integral a las empresas, para optimizar esos fondos".

Por ello, ha avanzado que, si gobierna a partir de mayo próximo, Extremadura contará con una unidad específica para la gestión y ejecución de los fondos europeos", una medida "construida con los protagonistas".



Para Guardiola, esa falta de ejecución de esos fondos europeos 2014/2020 "ha hecho que salten todas las alarmas", y ha calificado como un "auténtico disparate" que el Ejecutivo que preside Fernández Vara quiera ejecutar en un año "y ahora quiera aumentar en un 500 por ciento ese gasto con los fondos que llevan siete años sin ejecutar".



Además, la presidenta de los populares extremeños ha matizado que "la Administración no se puede multiplicar por cinco porque a Fernández Vara se le antoje matricularse a martillazos de todas las asignaturas que tiene pendiente".

También, ha advertido de que, si esos 464 millones de euros que, a su juicio, quedan por ejecutar, no se gastan antes de que termine 2023 "se tendrán que devolver a Europa".



A este respecto, ha insistido en que el PP va a pedir "que se den cuentas en la Comisión de Seguimiento de los fondos europeos en la Asamblea de Extremadura".



Por otro lado, Guardiola ha indicado que el PSOE solo "solo maneja un mecanismo" a la hora del gasto público, y es "la creación de empleo público, precario y temporal para generar clientelismo y seguir a la cola de todo".



En este sentido, ha recalcado que "cuatro de cada cinco empleos generados en la región desde el inicio de la legislatura es empleo público", una receta que ya empleó Rodríguez Zapatero y que tuvo consecuencias nefastas para el país.



Junto con ello, Guardiola ha insistido en que el presidente extremeño "es el mejor aliado de Pedro Sánchez, no tiene autonomía ni palabra, y está con el reloj parado en el siglo veinte".



La presidenta del PP extremeño se ha preguntado "cómo y cuándo van explicar desde la Junta a los extremeños que tienen un gobierno desbordado, cuando casi la mitad de los fondos europeos están sin ejecutar".

Por ello, ha asegurado que es un ejemplo de "una gestión caótica" por parte de la Junta, que no ha utilizado estos fondos europeos, para "mejorar el tejido productivo de Extremadura".