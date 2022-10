Una investigadora de Cicytex asiste a un Congreso Internacional del Cerdo Graso en Taiwán

La responsable de producción e investigación porcina de Cicytex, Mercedes Izquierdo Cebrián, ha participado como conferenciante invitada en un Congreso Internacional del Cerdo Graso celebrado en Taiwán.

En concreto, Mercedes Izquierdo ha sido invitada para pronunciar la conferencia de apertura en la sesión dedicada a la Calidad de la carne, productos y subproductos.

Así pues, su charla tenía por título 'Iberian pig production: genetic background, finishing systems, carcass traits and product quality' (Producción del cerdo Ibérico: aspectos genéticos, sistemas de acabado, características de la canal y calidad de sus productos).

En esta ocasión, la VI Conferencia Internacional del Cerdo Graso (Fatty Pig) se ha celebrado la pasada semana, del 26 al 28 de octubre, en la ciudad de Tainan (Taiwán), en lo que supone un encuentro científico que ha reunido a investigadores, asociaciones de criadores de razas de cerdo graso y profesionales de la industria cárnica, procedentes de diferentes zonas del mundo, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Durante su conferencia, Mercedes Izquierdo se centró en aspectos productivos y reproductivos del cerdo Ibérico, como el manejo de la alimentación en diferentes sistemas en extensivo (cebo de campo y montanera), así como la relación existente entre el sistema utilizado para el engorde del animal y la calidad de la carne fresca y productos cárnicos (presencia de grasas cardiosaludables y otros parámetros organolépticos y sensoriales).

Además, durante este encuentro, la investigadora de Cicytex participó también en una mesa redonda sobre peste porcina africana.

También y además de su intervención en este evento internacional, la investigadora del CICYTEX ofrecerá este lunes, día 31, una conferencia en la Universidad de Tapei (Taiwan), organizada por el Departamento de Producción Animal y Mejora Genética de la citada Universidad.

TRAYECTORIA

Cabe destacar que Mercedes Izquierdo Cebrián es licenciada en Veterinaria (Universidad Complutense de Madrid, 1987), Master of Science in Animal Breeding (Iowa State University, EEUU, 1991), PhD in Animal Science with Minor in Statistics (Iowa State University, 1996), oficialmente convalidado en España como Doctora en Veterinaria, y actualmente es la Jefa de Sección de Investigación Porcina en Cicytex.

Posee amplia experiencia en mejora genética, genética molecular, producción animal y predicción ecográfica de la composición corporal en porcino Ibérico.

Sus investigaciones se centran en la actualidad en mejora genética de caracteres maternales, estudios de expresión génica y marcadores moleculares relacionados con la deposición grasa, desarrollo muscular y metabolismo lipídico en el cerdo Ibérico.

RAZAS DE CERDO GRASO EN EL MUNDO

Según destaca la Junta de Extremadura, en el mundo hay más de cincuenta razas de cerdo graso, que son razas autóctonas "apreciadas por las cualidades organolépticas de su carne y productos cárnicos, bien adaptadas al territorio, se caracterizan por aprovechar los recursos naturales locales para su alimentación", y es el caso del cerdo Ibérico, los pastos y bellotas de las dehesas.

Existen importantes poblaciones de razas de cerdos grasos en todo el mundo, incluyendo Asia, Europa, Sudáfrica y América Latina. Estas razas, entre las que destaca el cerdo Ibérico (España) y el cerdo Mangalica (Hungría), constituyen recursos genéticos muy valiosos que poseen un gran potencial zootécnico y, generalmente, un alto valor de mercado, un elevado estándar de calidad o ambos.

VI FATTY PIG INTERNATIONAL CONFERENCE

Por su parte, en esta sexta edición del congreso sobre Fatty Pig en Taiwan se han abordado cuestiones como las siguientes: Especies de cerdos autóctonos y desafíos actuales; Genética, cría y conservación; Fisiología, reproducción y desarrollo; Nutrición, gestión, bioseguridad y sistemas de producción; Industria, Medio Ambiente y Comercialización; Calidad de la carne, productos y subproductos.

Junto a Mercedes Izquierdo Cebrián han participado como conferenciantes invitados en otras sesiones de Fatty Pig, investigadores e investigadoras de Taiwán, Japón, Francia, Polonia, Hungría, Filipinas, etc.

El objetivo de la Conferencia era dar a conocer los avances en investigación sobre las diferentes razas de cerdo graso, promover el intercambio del conocimiento científico-técnico en cuanto a la preservación de estas razas, la optimización y sostenibilidad de estos sistemas de producción, y la mejora de la rentabilidad en la comercialización de sus productos.