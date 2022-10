PSOE defiende que los PGEx 2023 son "hijo de su tiempo", busca "proteger" y "avanzar"

Ep

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha defendido que el Presupuesto General de Extremadura (PGEx) para 2023 es "hijo de su tiempo", ya que tiene como objetivo "proteger" a quien más lo necesita y "avanzar" en industrialización y empleo.



Según Garlito, todo ello con un principio de "responsabilidad fiscal" y eficiencia en la gasto e inversiones, además de destacar que han llegado a la cámara tras un proceso de diálogo y negociación, algo que, en su opinión, es lo que los extremeños demandan.



No obstante, ha criticado que parece que algunos partidos esto no lo han entendido, ya que se sentaron a la mesa de negociación sin "ninguna voluntad" de llegar a acuerdos, toda vez que era "o bajada de impuestos o la nada".



En el turno de fijación de posiciones ante la enmienda a la totalidad a los PGEx, presentada de forma conjunta por el PP y Cs, la portavoz socialista ha indicado que, en este tiempo de dificultades, cuando aún no se ha dejado atrás la pandemia y se está viviendo una guerra que parece no tener fin, estas cuentas sientan las bases para ayudar a los diferentes sectores de la sociedad extremeña.



Mientras tanto, ha cuestionado el desinterés que, en su opinión, tienen los grupos de la oposición que han presentado esta enmienda a la totalidad y que la han firmado en 2021, afeando, por tanto, que están instalados "en el corta y pega" y pidiéndoles "un poco más de respeto".



En este sentido, ha considerado que la enmienda a la totalidad va a su gestión y a su legado y ha apuntado que el modelo que defienden ha "fracasado" y ya "nadie les acompaña".

Para Garlito, "hay una Extremadura que no conocen, que vayan a darse una vuelta por la Ronda Sur de Badajoz, por el Colegio de Cerro Gordo, que se paseen por la Ronda Sureste de Cáceres, que vayan al Hospital Universitario de Cáceres, que vean que lo que aparecen en los presupuestos socialistas es una realidad".



Así, ha dicho que donde ve el PP y Cs una "Extremadura hundida" hay una "Extremadura que emerge" y una región que "avanza" y se ha mostrado convencida de que estos presupuestos ayudarán a ello.