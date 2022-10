Vara espera que en el nuevo PERTE "no haya ningún inconveniente" para la gigafactoría

Ep.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha reiterado que la Administración regional y Envision trabajan en diferentes líneas de financiación para la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata al margen del PERTE, aunque ha reconocido también que espera que en la nueva convocatoria de este último instrumento anunciada por el Gobierno "no haya ningún inconveniente" para que pueda beneficiarse dicho proyecto empresarial.



Así, tras indicar que el de Navalmoral es un proyecto que "cuando llega a España estaba ya muy avanzado el PERTE" y que "esa es la única razón por la que finalmente no ha entrado" en la primera convocatoria, ha apuntado que en todo caso "lo que se puede aportar desde el PERTE" a la gigafactoría de Navalmoral "es una mínima minimorum parte de lo que significa la inversión".



Con lo cual, "no hay ningún proyecto serio de verdad que vaya a dar el paso o no darlo en función de que haya estos recursos de una convocatoria muy concreta", ha dicho en alusión a que el proyecto de Navalmoral no está vinculado a la adhesión o no al PERTE.



De este modo, en cuanto a la situación actual de la gigafactoría, ha explicado Fernández Vara que en los últimos meses lo que ha estado haciendo la Junta es "seguir negociando con ellos, manteniendo las reuniones todas las semanas con ellos (Envision) y con su ingeniería para encontrar otras vías de financiación", como por ejemplo la de incentivos regionales, que "está ahí y además está absolutamente virgen puesto que empieza un nuevo Programa Operativo a partir del 1 de enero del año que viene y está a disposición".



Además, ha incidido en que como posible financiación del proyecto "están los fondos de inversión de industria que están funcionando muy bien", y que "están ya financiando proyectos muy concretos" en Extremadura como el de la fábrica de diamantes para semiconductores en Trujillo y "otros que probablemente puedan venir por esa misma vía".



De igual modo, ha recordado que el Ministerio de Industria ha anunciado recientemente que va a volver a haber otra convocatoria de PERTE", y ante la que espera que "no haya ningún inconveniente" toda vez que "ya esta empresa está establecida en España".



Así se ha pronunciado Fernández Vara a preguntas de los medios antes de participar este miércoles en Mérida en la inauguración del XI Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior, organizado por la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior.



EL PROYECTO SIGUE EN MARCHA



En todo caso, Vara ha subrayado que "lo más importante de todo es que seguimos avanzando", y que a lo largo del mes de octubre la promotora va a presentar la documentación del propio proyecto "para poder iniciar toda la tramitación".



"Y esos son los pasos que se van a ver, los hitos que se van a ver con claridad", ha espetado, al tiempo que ha reconocido que si bien "ahora" que el proyecto se quede fuera del PERTE es "noticia", probablemente dentro de "dos meses nadie se acuerda de esta noticia" porque "habrá otras muchas que ponen de manifiesto que el proyecto sigue en marcha".



En este sentido, Vara se ha preguntado si "¿alguien piensa de verdad que un proyecto de estas características, de este volumen, de esta importancia va a depender de que una convocatoria salga o no salga?"; y ha añadido que "una multinacional como ésta (Envision) que está en todo los lugares del mundo, que tiene detrás lo que tiene" a su juicio no va a "vincular un proyecto concreto a que una parte muy pequeña de su inversión entre o no entre en una concreta convocatoria de un país".



Con ello, ha defendido que "las cosas hay que elevarse un poquito, verlas con una cierta distancia para poderlas entender".



INCENTIVOS REGIONALES



Por otra parte, sobre si se conoce la cantidad en incentivos regionales que podría recibir el proyecto de gigafactoría en Navalmoral de la Mata, Fernández Vara ha indicado que "no". "Estamos trabajando, pero eso hasta tanto en cuanto el proyecto no se presente y la resolución no se produzca...", ha apuntado. "Lo que sí hay asegurada es la financiación que ellos esperaban o que esperan, que es fundamentalmente préstamo", ha añadido.



Así, ha incidido en que "no está hablando casi nadie de dinero a fondo perdido ni en este proyecto ni en casi ninguno", sino que "se está hablando fundamentalmente en el caso de incentivos regionales si son ayudas a fondo perdido, pero el resto de la financiación, los fondos, el propio PERTE, la mayor parte de los recursos son préstamo, es financiación..."



En este punto, el presidente de la Junta ha remarcado que en lo que se trabaja es en que "en vez de salir a los mercados a buscarla para poder empezar los proyectos tengas una parte de tu financiación pequeña ya dispuesta y luego ya lógicamente lo financies con recursos propios y en los propios mercados".