Extremadura mantendrá mascarilla en transporte "hasta que lo diga la Ponencia de Alertas"

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha indicado que las mascarillas en el transporte o la obligatoriedad de su uso en otros sectores se quitará en la región cuando lo diga la Ponencia de Alertas.



A preguntas de los periodistas por hasta cuándo se seguirá usando la mascarilla en sectores como el transporte, Vergeles ha señalado que "hasta que lo diga la Ponencia de Alertas", tras lo que ha explicado que "siempre" han creído en los técnicos cuando se ha tenido que tomar decisiones.



En este sentido, ha puesto en valor que si algo "ha permitido salir de la fase más aguda de la pandemia sin duda ninguna es lo bien que ha respondido la sociedad a las indicaciones que se le han dado"; pero que "hay otro éxito", que los políticos, "independientemente del color", han sido capaces de trasladarle a la ciudadanía los mensajes que les daban los técnicos.



"No se ha tomado una decisión en el Consejo Interterritorial y se ha salido diciendo, no mañana a mí se me ocurre que debo quitar la mascarilla cuando vaya a entrar en un no se qué... No, no, no, hemos esperado a que la Ponencia de Alertas nos haga un estudio de hasta dónde se puede llegar y hasta dónde se puede quitar", ha remarcado, para matizar: "¿cuándo se quitarán las mascarillas en el transporte y cuándo se quitará la obligatoriedad de la mascarilla en otros sectores? Cuando nos lo diga la Ponencia de Alertas".



A este respecto y sobre lo qué está haciendo la Ponencia de Alertas, el consejero ha explicado que estudiar "permanentemente" la situación en la que nos encontramos en la pandemia, ante lo cual ha precisado que "ahora" se está con una campaña "muy intensa" de cuarta dosis de recuerdo de la vacunación contra la Covid-19.



Así, ha esperado que, si las cifras no se alteran a lo largo de la temporada de otoño-invierno cuando "siempre hay más infecciones respiratorias agudas", sean "capaces" de poder tomar decisiones en este sentido, pero que "siempre" respetarán el criterio de los técnicos.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en declaraciones antes de intervenir en la presentación de la alianza entre las fundaciones Cresem, CEOE y La Caixa, en la Confederación Regional Empresarial Extremeña en Badajoz.