El bono gratuito de transporte en bus en Extremadura entrará en vigor el 1 de enero

De esta forma, lo ha el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sobre este bono que está contemplado en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, y que tendrá un "componente complementario" a las bonificaciones en el transporte por ferrocarril que ha impulsado el Gobierno a nivel estatal.



Un bono que será, por tanto, gratuito y para todos extremeños, ha reincidido el presidente extremeño, con el que se persigue un doble objetivo. Por un lado, ayudar al bolsillo de las familias y, por otro, impulsar un cambio en el modelo de movilidad provocando un "deslizamiento" de los desplazamientos en vehículo particular hacia el transporte público.



Un cambio del que se ha mostrado "totalmente convencido", y para el cual hay que aprovechar esta "magnífica oportunidad", recalcando que es una de las medida con "más impacto" en la lucha contra la despoblación pues, se pretende unir a la "Extremadura rural con las cabeceras de comarca, con las capitales de provincia, con Salamanca, Sevilla o Madrid...".



Para Fernández Vara, se trata de "migrar desde un modelo muy contaminante con combustibles fósiles a otro nuevo que es bueno para todos", especialmente para mayores y jóvenes, que no tienen vehículo propio.



Así, ha reiterado que será "gratuito" y para "todos" los extremeños, si bien ha especificado que tal vez se articule un "pequeño abono para fidelizarte" al programa, mencionando la necesidad de corregir cuestiones que han surgido en torno a la gratuidad del transporte en ferrocarril, como la práctica de reservar asientos para posteriormente no usarlos.

Según el Presidente Extremeño, "algo nuevo para todos", añadiendo que se tratarán de resolver en estos próximos meses hasta la entrada en vigor el 1 de enero.