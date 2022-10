Guardiola: Oferta de Vara de pactar PGEx entre gobierno y oposición era "puro marketing"

Ep.

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha aseverado que el ofrecimiento que hizo el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el 7 de septiembre para pactar los Presupuestos Generales de la región (PGEx) entre gobierno y oposición "no era sincero", sino "una estrategia de puro marketing".



"Estamos muy cansados de esperar, estamos muy cansados de que nos ninguneen, y también de que se decida en Madrid lo que tiene que pasar en Extremadura", ha señalado Guardiola, que ha insistido en que el PP quiere una rebaja de los dos primeros tramos del IRPF que afecta a las rentas medias y bajas que "son las que más pagan de todo el país", y que la Junta baje el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.



El Partido Popular, "cuando gobierne en mayo del 23" como ha remarcado, "tendrá la valentía" que "no ha tenido" el Partido Socialista y que "no está teniendo" hasta este momento, porque lo que quieren es "cambiar Extremadura" y lo van a hacer "sin ningún tipo de excusa", al tiempo que ha aprovechado para trasladar a Fernández Vara "que todavía hay tiempo" que hasta la tarde de este lunes no se aprueba en Consejo de Gobierno el proyecto de ley de los PGEx para 2023, que tiene su teléfono "abierto" y que espera su llamada "en cualquier momento".



DECEPCIONADA E INDIGNADA



En rueda de prensa en la sede del PP de Badajoz, María Guardiola se ha mostrado "decepcionada", "indignada" "y muy preocupada por el futuro de Extremadura", tras lo que ha apuntillado que este lunes comienza "una semana negra" para los intereses de las familias, de los autónomos y de las empresas extremeñas y que, en relación al proceso de negociación en torno a los presupuestos regionales, tendió su mano a Vara "por el interés de los extremeños", pero que "no tienen ningún tipo de ganas de escuchar".



Igualmente, ha recriminado que "le sobra soberbia y le falta ambición" y que, para Vara, tener poder y gobernar "no son exactamente lo mismo", y Extremadura tiene "urgencia".



"No podemos seguir posponiendo las reivindicaciones de nuestra tierra, yo tengo muchas ganas de que llegue mayo y yo tengo muchas ganas de que mi tierra avance con paso firme hacia el futuro", ha sostenido, para recalcar que "si no hay ningún cambio de última hora, que no lo va a haber viendo la actitud prepotente del señor presidente" este martes se va a registrar en la Asamblea de Extremadura un proyecto de ley de Presupuesto que "desde luego no es fruto" del consenso, del diálogo, de las necesidades "reales" ni tampoco del "presente de esta tierra".



Así, este martes se va a asistir, ha dicho, "al lamentable efecto del rodillo socialista, todo para el pueblo pero sin el pueblo, todo muy progresista de puertas hacia afuera, pero absolutamente bananero de puertas para dentro", al tiempo que ha insistido en que Vara dijo que iba a pactar los presupuestos con el resto de fuerzas políticas, ante lo cual ella mismo trasladó en su día que "ojalá fuera verdad".



En este sentido, ha agregado que estuvo "la primera" para contarle lo que le había dicho Extremadura en el proceso de escucha activa 'Habla Extremadura', pero que, sin embargo, "su diálogo fue monólogo, su consenso fue puro teatro, su cordialidad derivó en chulería y su talante acabó siendo desplante" porque "ni siquiera" ha querido recibirle en el mes de septiembre.



BRAVUCONADAS, TITULARES Y PACTOS



En este punto, la presidenta del PP extremeño ha expuesto que Vara "solo entiende de bravuconadas y de titulares" porque "le damos exactamente lo mismo", y se ha preguntado si "no se cansa Extremadura de perder oportunidades constantemente", al tiempo que ha recordado que ofreció al presidente extremeño tres pactos que ha tildado de "sinceros", en concreto en materia sanitaria, en educación y en financiación para la sostenibilidad de los servicios públicos.



Tres pactos que podría haber incluido en un principio de acuerdo en las cuentas del año 2023, aunque "ha tenido una respuesta muy clara, nos ha despreciado y nos ha cuestionado y además nos ha acusado de querer desmantelar los servicios públicos cuando es todo lo contrario", ante lo cual ha especificado que los 'populares' no solo quieren garantizarlos, sino que quieren mejorarlos y que "esto acaba resultado desesperante y desesperanzador".



De Vara, María Guardiola ha remarcado que es un "barón muy obediente" que tiene "una visión caduca de esta tierra", y que sus presupuestos son "los presupuestos de la lástima" y "de la pena", dado que no quiere competitividad ni valentía y quiere "una caridad progre" y, para él, "las cosas van razonablemente bien". "Desde luego hay que estar muy lejos de la realidad para hacer una afirmación de este tipo", ha considerado, para reconocer que están "muy cansados de maquetas" y que no saben "nada" de proyectos como la Azucarera de Mérida o la gigafactoría de Navalmoral.



En su intervención, ha expuesto que los extremeños están "cansados" de expectativas, de "grandes anuncios", y lo "único" que quieren son realidades, transparencia, hechos y que les dejen de "castigar fiscalmente" porque, según ha considerado, "ya han aguantado bastante", como también ha criticado que la región ha sido el "hazmerreír de España con esa bajada histórica de tasas", sobre la cual ve que "todo tiene un límite" y que Vara "se está riendo" de las familias extremeñas, de los negocios que están bajando la persiana y de Extremadura.



Por otro lado y preguntada por tasa de riesgo de pobreza y exclusión social o indicador Arope, según la cual las comunidades autónomas del sur muestran tasas "muy elevadas" de pobreza, María Guardiola ha considerado que le parece una "contradicción" que Extremadura sea la región "más pobre", y en la que "más impuestos pagamos", y que lo que pide el Partido Popular "no es una cuestión ideológica" sino "de sentido común y de justicia social": "los que más pobres son no pueden ser los que más impuestos paguen".