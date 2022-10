El SES celebra los veinte años de su programa de cuidados paliativos

Ep./Rd.



El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha celebrado este viernes el vigésimo aniversario de la puesta en marcha del programa regional de cuidados paliativos (Paliex), que ha atendido desde 2002 a unas 40.000 personas, principalmente con enfermedades oncológicas, y que también se ha extendido al servicio de pediatría con 90 atenciones integrales hasta el momento.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha recordado que el programa busca que se difunda la atención paliativa en todos los niveles de salud, y eso es lo que se ha hecho con ocho equipos de soporte de cuidados paliativos, uno por cada área de salud compuestos por médicos, enfermeras, técnicos de cuidados y psicólogos, más dos de pediatría que atienden a toda la comunidad autónoma.



Entre los avances conseguidos en estos veinte años es la inclusión de los cuidados paliativos pediátricos y extenderlo a otros pacientes con enfermedades terminarles que no son oncológicas y en el futuro se incorporarán otras enfermedades con escasa esperanza de vida como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), a la que "hay que dar una respuesta muy rápida", ha dicho el consejero.



Otros retos del futuro es incorporar algunas plantas de hospital destinadas a cuidados paliativos para aquellas personas que no pueden estar en su domicilio en los últimos momentos de su vida, y avanzar "mucho" en el cuidado de la enfermedad crónica que desemboca en paliativa.



"Hemos avanzado mucho en cuidados paliativos pediátricos", ha aseverado el consejero, que aboga por que se desmitifique esta atención paliativa y por que se incorpore "lo antes posible" al diagnóstico de una enfermedad terminal o crónica. "Esto no significa fallecimiento ni muerte, sino atención al final de la vida, a lo largo del tiempo", ha explicado.



Así, Vergeles ha indicado que los cuidados paliativos se necesitan también cuando el paciente recibe quimioterapia o radioterapia y para el control de determinada sintomatología. Además, ha señalado que también incluye otros aspectos no solo médicos sino que tienen que ver con la espiritualidad y con preparar a la familia para un duelo adecuado en el caso de que el paciente fallezca.



Vergeles ha resaltado lo importante que es también ayudar a las familias, que muchas veces se convierten en cuidadores principales, y que se someten a "un torbellino de emociones" y de preguntas que hay que resolver a través de la atención paliativa que "no es solo coger la mano, buenas palabras y una comunicación cálida y empática, sino atender en la globalidad a la persona y a su familia".



La celebración del programa Paliex ha tenido lugar en el Hotel Hospes Palacio de Arenales de Malpartida de Cáceres, con la presencia de profesionales sanitarios que trabajan en cuidados paliativos, un programa que, según Vergeles, "ha tenido bastante éxito y hay que seguir apostando por él y desarrollándolo".



A la pregunta de si para mejorar el servicio hay que aumentar los recursos, el consejero ha respondido que si es necesario se hará, pero ha aclarado que la filosofía de los cuidados paliativos está basada no solo en atender a la personas sino en "hacer capaz a cualquier profesional del sistema sanitario a que preste atención paliativa".



El consejero ha explicado que una parte importante del trabajo de los equipos de soporte de cuidados paliativos está en la formación y en la sensibilización de los médicos de cabecera, enfermeras de atención familiar y comunitaria, de los médicos oncólogos, internistas, es decir, en que ellos hagan esa atención paliativa que forma parte de sus propias especialidades en un primer momento.



"Luego hay determinadas situaciones del paciente que necesitan un apoyo más intenso y para eso están los equipos de soporte de cuidados paliativos pero, inicialmente, también se dedican a formar y a hacer más resolutivo al equipo de atención primaria o al servicio hospitalario donde esté la persona", ha concluido.



"UN GRAN HITO"



En la celebración de los veinte años de Paliex ha participado también el gerente del SES, Ceciliano Franco, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que en 2002 era el consejero del área, quien ha afirmado que la atención paliativa es "uno de los grandes hitos" que se logró cuando se transfirieron las competencias sanitarias y nació el Sistema Extremeño de Salud (SES), "una de las mejores del país, como ha sido valorada con distintos premios a lo largo del tiempo".

A este respecto, el jefe del Ejecutivo regional ha añadido que en aquel momento se puso en marcha un proceso que consistía en un modelo muy basado en la Atención Primaria de Salud, donde lo importante era que el conjunto del sistema trabajara en esa materia y eso fue lo que se hizo con los cuidados paliativos en Extremadura.

El máximo mandatario extremeño ha recordado que cuando se adquirieron las competencias en el año 2002 "hubo que transformar un sistema centralista y diseñar una estructura desde Extremadura para Extremadura", cuyos pilares eran las zonas básicas de salud y las Áreas de Salud.

Así, según sus palabras, se trabajó con el convencimiento de que el modelo comunitario había que aterrizarlo y que los nuevos servicios y las nuevas carteras de servicios tenían que llegar a toda la región.

De la misma forma, el presidente autonómico ha explicado que se empezó a trabajar desde abajo, desarrollando programas que llegasen a toda la ciudanía y que involucrasen al conjunto del sistema en el desarrollo de las políticas sanitarias.

Vara también ha comentado que se trabajó con una idea clara, "que la atención paliativa tenía que extenderse a todo el ámbito de la comunidad autónoma y en todos los niveles de atención, tanto la primaria como la hospitalaria".

De hecho, el máximo mandatario extremeño ha afirmado que desde entonces se ha trabajado para dar una respuesta rápida a los pacientes y sus familias, con una atención a lo largo de la enfermedad controlando no solo la sintomatología, sino también la espiritualidad y el duelo.

Por todo ello, Fernández Vara ha agradecido la labor realizada por todos los profesionales del ámbito sanitario que creyeron en este proyecto desde el principio y trabajaron con una idea clara y con proyección de fututo y ha asegurado que "sin ellos no habría sido posible", ha sentenciado.