Guardiola pide "total implicación" de la sociedad para construir una igualdad "efectiva"

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha pedido este viernes la "total implicación" de la sociedad -hombres incluidos- en la construcción de una igualdad "efectiva" que acabe con la violencia machista.



Así pues, tras afirmar que es responsabilidad de todos, representantes, instituciones y ciudadanía, luchar contra la lacra de la violencia machista, ha alertado de que "el machismo es, sin duda, un problema público".



La líder del PP incide en que los juzgados extremeños han tramitado casi 1.600 denuncias por violencia machista en los seis primeros meses del año. Esto supone un aumento del 26 por ciento respecto al mismo periodo del 2021.



En este sentido, María Guardiola ha citado los "datos demoledores" que ha dado a conocer el Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que la líder del PP asevera que deben llevar a una "reflexión compartida por todos".



"Extremadura quiere una sociedad justa y libre de violencia", asegura Guardiola, que califica los datos de "alarmantes" y considera que no es bueno buscar eufemismos o negar que hay un problema "que atraviesa nuestra tierra de punta a punta", según explica el PP de Extremadura en una nota de prensa.



"Como mujer, como ciudadana, como representante pública, me posiciono y actúo", señala la presidenta del PP, que insiste en que quiere una Extremadura feminista; algo que "no tiene que ser una cuestión ideológica, ni un arma arrojadiza entre izquierdas y derechas".



"Esto es pura justicia social. Un derecho. Una reivindicación. El futuro", subraya, al tiempo que dice que, frente al machismo, Extremadura debe "tomar conciencia sobre la importancia de la igualdad".



Por todo ello, "debemos practicar relaciones sin violencia, contrarrestar los prejuicios, mitos y estereotipos de género, y trabajar por un cambio de patrones sociales y culturales", ha incidido.