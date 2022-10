Guardiola: Los PGE "no ayudan" a extremeños, son "ciencia ficción" y repiten promesas

Ep

La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, ha considerado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 "no ayudan" a las familias de la región, son de "ciencia ficción" al basarse en previsiones de crecimiento "ficticias", y repiten compromisos ya recogidas en las cuentas de años anteriores.



"Echamos en falta que se cumplan los presupuestos, la ejecución", ya que "año tras año" se repiten compromisos que "no se cumplen", ha señalado la 'popular', quien ha lamentado que los 405 millones de euros que figuraban en los PGE 2022 para Extremadura "hay 140,5 millones sin ejecutar".



Al mismo tiempo, entiende que los PGE 2023 tienen "muy poco crédito", ya que deberían ser unas cuentas "reales" que ayudasen a la población pero, en verdad, suponen "la renuncia oficial" a la bajada de impuestos que viene reclamando el PP y que, a su juicio, sería lo que realmente ayudaría a las familias.



En este sentido, en rueda de prensa este viernes en Mérida, Guardiola ha augurado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, harán "lo mismo" en sus respectivos presupuestos para 2023, en el sentido de que, en materia de inversiones, "pecan de mucho electoralismo" pero de "poca credibilidad", en tanto que "venden sistemáticamente los mismos grandes proyectos" que luego finalmente no se cumplen.



Según la líder del PP, "van a vendernos números expansivos que están basados en previsiones que solamente ellos se creen, van a decir que hay más para todo, pero luego bajar impuestos que gravan a las economías domésticas de eso no hablamos".



Al respecto, ha lamentado que el "esfuerzo" del aumento de la recaudación "no se refleja en las familias", ya que "se suben impuestos" mientras que al mismo tiempo se incrementa la inflación, matizando que "vuelven a meter la mano en el bolsillo de la gente".



De igual modo, la 'popular' ha afirmado que en los PGE 2023 "se nota mucho" que se está en un año "electoral", en tanto que en las cuentas se renuevan "las mismas promesas" de años anteriores pero "sin nada nuevo"; defendiendo que los "números dibujados" se lleven "a efecto, acaben siendo una realidad".



"Una cosa es prometer, otra proyectar y otra ejecutar", ha sentenciado María Guardiola, para quien los PGE 2023 son otro presupuesto que supone "un nuevo acto de fe".



ALTA VELOCIDAD Y AUTOVÍA CÁCERES-BADAJOZ



Así, ha advertido de que los extremeños están "escaldados" del "bucle presupuestario" que aparece "año tras año", cuando en realidad lo que necesitan es que "las tablas bajen al territorio" en cuestiones como, por ejemplo, el desarrollo del AVE.



En este punto, María Guardiola ha reconocido que si bien "más de la mitad de la inversión del Estado en Extremadura se destina al AVE", esto se debe a que en realidad "no hay AVE", sino que "queda mucho por recorrer" en este proyecto, para el que las cuentas estatales de 2023 suponen "una patada adelante" que evidencia, ha indicado, que "toca seguir esperando para el punto final".

Sobre la autovía Cáceres-Badajoz, la 'popular' ha lamentado que "sólo se destinan cinco millones", lo que a su juicio evidencia que la gestión del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en este proyecto y otros "es muy triste" y se basa en los "castillos en el aire"; y ha recordado que el PSOE ya "prometió" en su momento que dicha autovía estaría "en 2012".