Vara espera que PGE contemplen partidas "comprometidas", como la autovía Cáceres-Badajoz

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apuntillado en relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 que todavía no conocen el presupuesto regionalizado en lo que a inversiones se refiere, y que espera que estén contempladas todas las partidas "comprometidas" en materia de infraestructuras.



"Tanto en lo que a la Autovía Cáceres-Badajoz se refiere como al resto de necesidades, fundamentalmente la parte que tiene que ver con el desarrollo de la plataforma ferroviaria de Alta Velocidad", ha señalado sobre estas cuentas, a tenor de las cuales ha remarcado que es un presupuesto que "trae buenas noticias para muchos extremeños y muchas extremeñas", donde unas 240.000 personas van a ver incrementadas sus pensiones un 8,5, o viven unos 100.000 empleados públicos que van a ver incrementados sus salarios en el 22, 23 y en el 24 un 9,5.



Y es que, como ha recalcado a preguntas de los periodistas en Badajoz, "no solo se trata de ver hormigón y cemento y obra, sino hay muchas cosas que afectan a la gente" y, según ha detallado, va a ver un incremento "muy importante" para la Dependencia, al hilo de lo cual ha agregado que hoy hay algo que preocupa "mucho" a los padres y a las madres de Extremadura, "que son sus padres y sus madres, qué pasa con nuestros viejitos, qué pasa con nuestros mayores".



"Tenemos lista de espera a la hora de resolver las demandas a la Dependencia porque hace unos años el Gobierno de España se olvidó de que esto existía, pues ahora no solo no se olvida, sino que va a meter un dinero, como se suele decir muy curioso, para ayudarnos a ponernos al día en todo lo que tienen que ser las ayudas a la Dependencia, va a haber muchos recursos para seguir apostando por el Plan estatal y los planes regionales de vivienda", ha apuntillado.



Fernández Vara ha unido a esto el presupuesto de la Junta, donde va a haber "más facilidad" para el acceso a los comedores escolares, a las aulas matinales, a los libros de texto o "un abaratamiento de los costes públicos en según qué cosas", y que a eso se añade que va a haber una gratuidad durante todo el año que viene en el transporte ferroviario, "y que además vamos a acompañar desde aquí con algunas medidas también en el transporte público de autobuses".



Para el presidente extremeño, "se va a hacer un esfuerzo y una apuesta en tiempos difíciles por una gran mayoría de españoles y españolas que en estos momentos lo están necesitando, de extremeños y extremeñas" y "en cualquier caso llamándole a las cosas por su nombre: por primera vez en la historia se le reconoce a la parte de la sociedad que más se lo merece, que son los mayores, la posibilidad de tener un incremento en su pensión del 8,5 equivalente al IPC aunque el IPC haya crecido una barbaridad".



"Y eso es algo que probablemente en otras circunstancias no hubiera ocurrido como está ocurriendo ahora", ha concluido Vara, que ha hecho estas declaraciones antes de participar en la inauguración del Congreso de la Asociación de Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO), en el Hospital Universitario de Badajoz.