PSOE dice que datos "no son buenos", pero ve "mimbres" para ser "moderadamente optimistas"

Ep.



El diputado del PSOE en la Asamblea Felipe Redondo ha reconocido que "ciertamente" los datos de desempleo de Extremadura en septiembre "no son buenos", aunque incide en que "hay mimbres" que hacen ser "moderadamente optimistas" con un proyecto de región como el de su partido que "huye del conformismo" y que "lucha cada día por dar la vuelta a los datos y a las encuestas".



En este sentido, tras apuntar que septiembre no suele ser un mes "bueno" en materia de empleo, ha subrayado que hay que seguir siendo "muy exigentes" y "trabajando para mejorar la empleabilidad de todos los extremeños y todas las extremeñas, especialmente de las mujeres y claramente de los jóvenes, con los que la sociedad tiene una enorme deuda que el PSOE va a saldar con más empleo justo y vivienda digna".



Con ello, ha ahondado en que si bien el paro ha subido en 1.876 personas en la comunidad en septiembre, en tasa interanual se ha reducido en más de 4.200, lo que evidencia a su juicio que "la realidad es que el mercado laboral extremeño resiste en una situación muy complicada a nivel internacional, y que en lo que va de año el paro desciende en más de 4.000 personas en la región", ha concluido.



Tras analizar los datos "con detenimiento", en rueda de prensa este martes en la Asamblea, Felipe Redondo ha recordado que los meses de septiembre, octubre y enero no suelen ser "buenos" para el empleo debido a la estacionalidad del sector productivo extremeño, aunque en este septiembre se ha registrado "el menor incremento (del paro) desde 2006".



Además, ha resaltado que la afiliación a la Seguridad Social sigue en la comunidad por encima de las 400.0000 personas, así como que en los últimos 12 meses el paro ha bajado en "todos" los sectores económicos de Extremadura, una realidad "avalada" --indica-- por el último de previsiones de crecimiento del empleo de la Airef y que "coinciden" con las de la Junta.



REVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EXTREMEÑA



En todo caso, Redondo ha subrayado que los socialistas aspiran "a más, a seguir trabajando duro por transformar el tejido productivo" y por aprovechar la atracción de nuevos proyectos, porque "la revolución de la economía extremeña es ya una realidad, marcada por la digitalización, la sostenibilidad y el comercio electrónico".



"Ahí está el centro logístico de Amazon en Badajoz, la fábrica de baterías de litio de Navalmoral o el proyecto CCGreen en Cáceres o la fábrica de semiconductores de Trujillo o el macromatadero de Zafra", ha destacado como ejemplos de lo que "viene por delante" como región.



Al mismo tiempo, el diputado socialista también ha considerado "fundamental" trabajar por la FP y la capacitación de los extremeños para satisfacer la demanda de mano de obra de los nuevos proyectos que "van a cambiar la realidad" de Extremadura, "aunque algunos sigan diciendo que todo va mal".



Finalmente, y en respuesta a alusiones del PP relativas a que las medidas de la Junta en materia de empleo no habrían arrojado resultados positivos, Felipe Redondo ha recordado que en lo que va de legislatura ha bajado el paro en casi 10.000 personas en la región, así como que hay actualmente 33.000 desempleados menos desde 2015.



"Hay más de 187.000 mujeres cotizando a la Seguridad Social hoy en Extremadura y hay más de 18.000 mujeres autónomas en la región, cuando hace 15 años solamente había en Extremadura 2.500 autónomas, ha resaltado el socialista.