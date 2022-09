Guardiola tacha de "engañabobo" la bajada de tasas anunciada por Vara por ser "calderilla"

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha tachado de "mentira" y "engañabobo" la bajada de tasas y precios públicos anunciada este jueves en la Asamblea por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, teniendo en cuenta que, a su juicio, es "calderilla" al afectar en total solamente a 60 millones de euros.



Así pues, en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Parlamento extremeño, Guardiola ha subrayado que "Vara se ha mostrado en su pura esencia porque Vara es el primero en poner excusas, el último en actuar".

"Su reloj sigue parado, su anuncio es un parche, es un engañabobos. Esta bajada de tasa no supone absolutamente nada, es un anuncio electoralista y es un engañabobo, son minucias", ha espetado la dirigente 'popular'.

De este modo, ha subrayado que mientras que el PP lo que está ofreciendo en la región es una reforma fiscal "urgente, valiente, ambiciosa y estructural", Vara plantea "migajas y calderilla metida en un bote de cristal".



"La crisis que nos viene lo que requiere es una respuesta seria, urgente y valiente", ha subrayado Guardiola, quien ha reconocido que lo que la "tranquiliza" es que Vara "haya empezado a ver la luz y comprenda aunque sea muy poquito que las familias necesitan ayuda".



En todo caso, ha pedido a Vara que "deje de estar sirviendo" a Pedro Sánchez y que empiece a "preocuparse por las necesidades de las familias, por favor", ya que "bajar impuestos no es de izquierdas ni de derechas, pero hacer propuestas electoralistas de las necesidades de las familias es impropio de un presidente autonómico".



"Desde luego mi mano sigue tendida pero para cosas serias. Yo no voy a estar esperándole para estas minucias", ha señalado.



PRESUPUESTOS REGIONALES



Por otro lado, sobre si el PP votaría en contra de estas medidas anunciadas por Vara dentro de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2023, Guardiola ha dicho que el PP no plantea enmiendas a unos presupuestos "elaborados solamente por una parte, pasando rodillo de mayoría absoluta".



"Nosotros estábamos dispuestos a ofrecernos para elaborar unos presupuestos acordes a las necesidades de las familias extremeñas, y lo que ofrece el señor Vara es una mentira", ha reiterado la líder del PP extremeño.

"Hablamos de que la recaudación total de tasas y precios públicos son 60 millones de euros. Si los eliminase completamente estaría renunciando a una recaudación de 60 millones de euros. El proyecto de presupuesto que presenta Fernández Vara tiene un incremento presupuestario de 700 millones de euros. Sólo a mitad de este año tenemos un exceso de recaudación por la inflación de más de 80 millones de euros", ha dicho.



Por tanto, "¿qué ofrece el señor Vara?, ¿eso es su ambición, calderilla? No... Nosotros vamos a defender con mucha fuerza, con mucha garra, con mucho ahínco las necesidades de las familias extremeñas porque para eso estamos aquí, desde luego no para servir al señor Vara ni al señor Sánchez", ha concluido.