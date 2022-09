Irene de Miguel: "El decreto del litio no viene a saldar la deuda con Extremadura"

Rd./Ep.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "haya despreciado" las más de 36.000 firmas que la plataforma Salvemos La Montaña ha recogido en contra del decreto del litio.

Así pues, en una pregunta formulada en el Pleno de la Asamblea celebrado este jueves, De Miguel ha asegurado que esta plataforma, junto con la de Cañaveral, ha conseguido algo "histórico", que es que 4.500 personas firmen "en tiempo récord" las 8 alegaciones contra ese decreto.

Además, la líder de Unidas por Extremadura ha instado al jefe del Ejecutivo regional a que "deje de contarnos los cuentos de la lechera" en relación a este texto, "porque no va a venir a saldar una deuda con Extremadura", según informa la formación morada en una nota de prensa.

"Los discursos vehementes y las frases soeces déjelas para otros que se las crean", le ha dicho para añadir que si esta región ha sido despreciada ha sido porque "ustedes lo han consentido, que aquí han sido ustedes los que han gobernado".

De Miguel ha advertido que el decreto del litio que se convalidará este jueves en la Asamblea "va a acabar tumbado por el Tribunal Constitucional" y, a pesar de ello, el Ejecutivo regional, que según la portavoz es consciente de ello, sigue adelante con él "para lanzar un aviso a las empresas mineras de que estén tranquilas, que aquí se les regará con dinero público y que la Junta de Extremadura es una administración amiga". "Solo deseo que esto no acabe en un Valdecañas II", ha dicho.

La también presidenta del Grupo Parlamentario ha afeado que el presidente de la Junta de Extremadura se haya reunido con los CEO de las empresas mineras, "mientras que las plataformas ciudadanas tienen que hacer caminatas de más de 60 kilómetros para que usted las reciba".

Por todo ello, la portavoz de Unidas por Extremadura sí que ha querido darle un consejo al presidente de Vara, "y es que investigue quien está detrás de estas empresas para no encontrarse con personas imputadas con causas en otras comunidades por intentar estafar al erario público, como le ha ocurrido a usted con el ex líder de Vox en Andalucía". "Que no le pille por sorpresa", ha sentenciado.

VARA RESPONDE

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recordado a Unidas por Extremadura que su gobierno "hasta ahora ha tumbado los proyectos que se han presentado" sobre el litio, por condiciones medioambientales.

"Estamos dónde estamos porque esos proyectos han sido tumbados como consecuencia de no cumplir la normativa medioambiental", ha señalado Fernández Vara ante la pregunta de Unidas por Extremadura sobre si considera que un Decreto-Ley como el del litio, con 36.155 alegaciones debería ser convalidado.

Ante esta situación, el presidente extremeño ha reiterado que lo que se pretende con este decreto sobre la extracción del litio es "nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado durante muchos años en esta tierra", como en la mina de Aguablanca, "donde venían, cogían el níquel, se lo llevaban a China para transformarlo y ganarle los correspondientes recursos".

"Eso nunca más volverá a ocurrir", ha reafirmado el presidente de la Junta, quien ha instado a Unidas por Extremadura "entender que detrás de lo que uno hace, no hay siempre cosas muy ocultas", tras lo que ha reafirmado que su "prioridad" es la "prosperidad de la gente", que pueda "tener una vida decente, un salario digno", así como que "los recursos naturales que están en nuestro entorno, si se cumplen las leyes, puedan ser aprovechados".