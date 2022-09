Guardiola advierte de una situación "muy complicada" en el campo

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha advertido este miércoles que el campo atraviesa una situación "muy complicada", agravada por la "falta de soluciones" de Junta y Gobierno central.



A su entender, "el mundo rural está en peligro", ha alertado la líder de los 'populares' extremeños, al tiempo que ha recordado que Extremadura ha perdido, desde el 2015, a más de 33.000 habitantes, y que de acuerdo con el informe anual del Banco en España, podrían desaparecer 158 municipios extremeños en los próximos años.



De este modo, durante una reunión de 'Habla Extremadura' sobre el mundo rural mantenida en Almendralejo (Badajoz), la dirigente 'popular' ha subrayado que las principales actividades que fijan población son la agricultura y la ganadería, que durante años han sido el principal motor económico de Extremadura. "Las cerca de 60.000 explotaciones de nuestra región han mantenido la vida en los pueblos", ha señalado.



En este sentido, Guardiola ha insistido en que se deben revisar las tasas que gravan la actividad agraria, así como instar al Gobierno de España a aumentar los Fondos NextGeneration al sector agropecuario en España, estableciendo mecanismos de mercado y ayudas que mitiguen la crisis que están sufriendo.



La presidenta del PP extremeño también ha instado de nuevo al Gobierno central a reducir el IVA y el resto de impuestos que gravan la luz, los carburantes y el resto de los medios de producción, y a establecer dos tarifas de riego para los regantes, distinguiendo la época de riego de la que no se riega, tal y como se recoge por ley desde 2018.



Al mismo tiempo, plantea que se apliquen las bonificaciones del 35 por ciento en la factura de los combustibles y del 15 por ciento en la de los fertilizantes, tal y como se recoge también por ley desde 2018. Asimismo, solicita que se incluyan en dichas bonificaciones la factura de los piensos, según informa en una nota de prensa el PP extremeño.



A este respecto, ha recordado que se está ante una "grave" crisis de bajos precios de los productos agrarios que "no ha solucionado" la Ley de la Cadena Alimentaria y que "siguen sufriendo" los productores, como está ocurriendo con la aceituna y con el resto de producciones.



En esta línea, la presidenta del PP extremeño ha recalcado que el coste de los medios de producción ha sufrido una subida "exponencial", provocada por varios factores, entre ellos la aplicación de las exigencias de producción sostenible y la subida de costes como la energía y el gasóleo agrícola.



PROPUESTAS



Por otro lado, durante su intervención, Guardiola ha recordado igualmente que desde el PP se han propuesto medidas para el campo extremeño que han sido rechazadas "una y otra vez" por el PSOE, como el establecimiento de ayudas directas tanto para los agricultores como para los ganaderos y de préstamos a interés cero.



"Hemos pedido que se dicte un decreto que atienda las negativas consecuencias de los ciclos de sequía, de tal forma que se lleven a cabo medidas y actuaciones que mitiguen sus negativos efectos en las explotaciones", ha aseverado.



Los 'populares' plantean además, destinar Fondos de Recuperación y Resiliencia a infraestructuras hidráulicas, para una "mayor" y "mejor" captación del agua y un aprovechamiento "más eficaz" de la misma.



Al mismo tiempo, la líder del PP ha señalado que las limitaciones ambientales también contribuyen a la despoblación, y cree que hay que estimular "urgentemente" la actividad económica, o los pueblos acabarán siendo "abandonados". "El territorio rural se quedará sin vecinos, si cada vez es más difícil vivir de él", ha aseverado.



Para finalizar, Guardiola ha subrayado que no se trata de ser unos "irresponsables" con el medio ambiente, sino de encontrar "el equilibrio que permita desarrollarnos económicamente y vivir en nuestra tierra, a la vez que se protege la naturaleza". "Ocurre en otras comunidades autónomas que tienen unos niveles de desarrollo muy por encima del nuestro", ha sentenciado.