Podemos insta a Vara a elegir con quién acuerda los PGEx para 2023

El portavoz de Podemos Extremadura, José Antonio González, ha instado este lunes al gobierno de Guillermo Fernández Vara a que elija su política presupuestaria porque las propuestas que están planteando los distintos grupos parlamentarios son "incompatibles".

Así pues, según ha indicado durante una rueda de prensa en Mérida, el Ejecutivo regional tiene que optar entre un "proyecto expansivo de gasto" o, por el contrario, por el modelo del PP, porque "sorber y soplar al mismo tiempo no se puede".

Asimismo, González ha asegurado que las medidas planteadas por Unidas por Extremadura, que van en la línea de ayudar a las familias y a las empresas, son "incompatibles" con la propuesta de "siempre" de la derecha, la de "rebajar impuestos, sin importar el contexto" actual.

Además, según el portavoz de la formación, la situación "difícil" que están viviendo las familias extremeñas debido al "deterioro de sus condiciones de vida por la inflación" requiere que el presupuesto de la comunidad esté "al servicio de la ciudadanía", lo cual "pasa por un proyecto expansivo del gasto".

Al mismo tiempo, González ha recordado que Unidas por Extremadura ha planteado un bono eléctrico para PYMES y autónomos, ayudas para las familias, la universalidad y gratuidad de los comedores escolares, la reducción de los precios de los centros infantiles y de día, así como una reducción del coste de los billetes de autobús en la región o la instalación de paneles fotovoltaicos en los centros escolares para abaratar la factura de la luz, entre otras.

Frente a esto, González ha asegurado que lo que propone el Partido Popular es "reducir impuestos a los que más tienen, que es lo que han hecho en Madrid, Andalucía y Galicia y seguramente terminarán haciendo en el resto de comunidades donde gobiernan".

"Lo que está haciendo con la reducción del impuesto de patrimonio al uno por ciento de la población es fomentar el independentismo de los ricos, se independizan de la sociedad y no pagan", ha aseverado.

Ante esto, el portavoz de Podemos ha celebrado que le gobierno de coalición haya aceptado imponer un impuesto a las grandes fortunas porque "ese independentismo fiscal de los ricos es muy peligroso", según informa Podemos en una nota de prensa.

Finalmente, González ha dicho que ese impuesto formará parte de "la historia de lo que no se podía y se puede". Así, ha señalado que Podemos planteó el tope al gas, que "en principio no se podía y se pudo", así como la subida del SMI "que tampoco se podía, y no se ha caído el mundo después de subirlo", ha sentenciado.