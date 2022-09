El PP inicia la negociación de los PGEx para 2023 sin fijar "líneas rojas"

Ep.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, ha señalado que ha entrado al primer encuentro para la negociación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2023 sin fijar "líneas rojas", y con el objetivo de "convencer" al Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara de abordar una rebaja fiscal con la que se devuelva a las empresas y las familias el "esfuerzo" que le está suponiendo la inflación.



Teniente ha puesto el acento en la renta disponible de los extremeños, y en concreto en los tramos más bajos, que afecta, no a las rentas altas ni a las grandes fortunas, ha dicho, sino a los "mileuristas" que no es que no lleguen a final de mes, sino que en algunos casos "no pueden ni empezar".



Y es que, según la portavoz 'popular', la extremeña es la región "más pobre" de España, por lo que está sufriendo un "castigo mayor" que el resto del país a través de la inflación.



Así lo ha indicado al término de la reunión prevista con la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, enmarcada en la ronda de contactos emprendida por el Ejecutivo regional para tratar de consensuar las cuentas de la comunidad para el próximo ejercicio.



En declaraciones a los medios de comunicación, Teniente ha subrayado la "voluntad" de su formación de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, con el objetivo de contar con unas cuentas en 2023 con las que, gobierne quien gobierne a partir de las elecciones de mayo, "cualquiera" pueda sentirse "cómodo" a la hora de gestionarlas.



Un presupuesto que permita trabajar al gobierno que entre "en un año muy complicado" y, principalmente, que los extremeños puedan tener "una situación más favorable ante la crisis que todo el mundo sabe que viene". Y es que, ha añadido, "no se puede arreglar el tejado cuando ya está el chaparrón encima, sino cuando ves las nubes".



Asimismo, ha reconocido que llegan a esta negociación sin "dudas" sobre la sinceridad negociadora del Ejecutivo regional. "Queremos ser muy positivos en esta negociación", ha dicho Teniente, porque "los extremeños, los empresarios y las familias, lo necesitan".



Por ello, pondrá "todo" lo que esté en su mano "para llegar a una mejora en el presupuesto" y, si sirve para que se "abra la posibilidad de tocar impuestos", cuestión que hasta ahora estaba "cerrada", pues "bienvenido sea".



En respuesta a los periodistas, ha señalado que este planteamiento ha sido recibido por la vicepresidenta extremeña con predisposición al diálogo, y ha negado que se haya opuesto con rotundidad.



Ante ello, y cuestionada sobre la trayectoria mostrada hasta ahora por la consejería con respecto a bajar los impuestos, ha señalado que trabajarán para que este sea, a partir de ahora, el objetivo. "Tenemos que convencer al gobierno de que ese tiene que ser el camino".



RESPUESTA A UNA "SITUACIÓN DE EMERGENCIA"



Teniente ha insistido en que el Grupo Popular llega a la negociación sin líneas rojas, sino con unas "líneas maestras" que son las de "los colores de la bandera de Extremadura, que son los intereses de los extremeños" que les están trasladando cada día en los encuentros de la campaña Habla Extremadura impulsada por la presidenta regional del partido, María Guardiola.



"Ante una situación de emergencia como la que nos están trasladando lo que tenemos que hacer es construir", ha señalado al respecto Teniente, quien ha remarcado que el primero de los pilares del nuevo presupuesto debe ser el de la fiscalidad.



Así, apuesta por los "estímulos fiscales" porque "no puede ser que siendo los extremeños los que más pagan, con una de las presiones fiscales más altas de todo el país, estén siendo doblemente castigados con una inflación que hace recaudar más a las administraciones autonómicas".



Por tanto, apuesta por "devolver ese esfuerzo" a los ciudadanos por la vía de "rebajas fiscales", poniendo el acento en la renta disponible de los extremeños, y en los tramos más bajos.



El segundo pilar contempla medidas de "estímulo" para que las familias y las empresas afronten la actual "situación de emergencia económica", con un empleo que presenta "visos de deteriorarse", al igual que el tejido empresarial.



RETENER A LOS SANITARIOS



El siguiente pilar que quieren apuntalar los 'populares' en las cuentas regionales es el de la sanidad, por lo que quiere reflejar en el capítulo 1, de gasto en personal, un "refuerzo en las retribuciones" de los profesionales del sector, en primer lugar para evitar que se marchen los que hay, y en segundo para hacer la comunidad más atractiva. "No podemos seguir permitiendo que se nos vayan", ha dicho.



En esta misma línea, pero en materia de educación, insiste en que no puede haber "recortes" en docentes, al tiempo que ha reiterado el ofrecimiento de alcanzar un pacto en la materia, tal y como viene planteando la presidenta de los 'populares' extremeños.



No obstante, cree que lo primero es "hablar de bajar los impuestos, de rebajar la carga fiscal, de devolver a los extremeños el esfuerzo que se ha hecho", algo para lo cual considera que hay margen teniendo en cuenta que el presupuesto "va a crecer por todas las vías", para posteriormente actuar conforme a la disponibilidad presupuestaria.



Así, ha señalado que las próximas cuentas regionales contemplarán ingresos por la vía de las transferencias del Estado, por los recursos del sistema de financiación, por la recaudación tributaria y por el impacto de la inflación en el IVA y el IRPF.