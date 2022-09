El Centro Emergencias 112 amplía para este miércoles alerta por tormentas en Extremadura

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado la alerta amarilla ante la previsión de tormentas en Badajoz y Cáceres (Villuercas y Montánchez) durante este miércoles, 21 de septiembre, desde las 06:00 hasta las 20:00 horas.



La probabilidad de estas tormentas se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento y no se descarta que lleguen acompañadas de granizo a lo largo de la jornada, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



En este sentido, la Administración autonómica recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierra que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado, así como prestar especial atención a los sumideros y socavones y muros en mal estado.



Asimismo, a la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos y llevar siempre un teléfono cargado para contactar, en caso de necesidad, con el 112.