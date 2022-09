Blanca Martín reafirma que el Gobierno "no ha saldado" la deuda histórica con Extremadura

Ep.



La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha reafirmado este lunes que el Gobierno central todavía "no ha saldado" la deuda histórica que mantiene con Extremadura cuando están a punto de cumplirse 40 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de la comunidad, por lo que ha considerado que "tiene que ser una prioridad".



De esta forma se ha pronunciado Blanca Martín este lunes en una entrevista en el programa 'Ahora Extremadura', de Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Extremadura se cumple en febrero de 2023 y ya han comenzado algunas celebraciones.



En cualquier caso, Blanca Martín ha reiterado que "esa deuda que tiene el Estado" con Extremadura "tiene que ser una prioridad", algo que debe hacerse "a través de la manera que se decida negociar, a través de la financiación autonómica o nuestro tren", ha señalado Martín, quien ha considerado que "es un tema que está en la calle y que hay que hablar de él", ha resaltado.



Se trata de "un tema que no se ha saldado" por lo que ha aseverado que Extremadura tiene que "seguir reivindicando al Gobierno que existimos y que somos esenciales", aunque ha apuntado que "ha cambiado la manera de hacerlo", ya que antes se reclamaba desde la "resignación" y ahora se hace "desde el orgullo y la voz en alto de hasta aquí hemos llegado", ha dicho.



Así, Martín ha relatado que en la actualidad, el gobierno socialista de Guillermo Fernández, "con esa serie de proyectos industriales que están llegando a Extremadura" ya no tiene "que contar tanto con el beneplácito o con una forma un poco pedigüeña de ir a Madrid", sino que ahora en la comunidad pueden "ser más autónomos, siempre dentro de la defensa del Estado español", ha resaltado.



La presidenta de la Asamblea ha reafirmado que Extremadura tiene "un peso importante en el desarrollo de España", algo que la región va "a seguir reivindicando, y ahora más que nunca".



NEGOCIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS



Respecto al inicio del nuevo curso político, Martín ha confiado en que el ambiente en la Asamblea de Extremadura "sea tranquilo" en los meses que faltan hasta su disolución antes de las elecciones autonómicas, y que "se trabaje por el bien de los extremeños".



En ese sentido, la presidenta de la Asamblea ha apuntado que este mismo lunes comienzan las negociaciones entre la Junta de Extremadura y los agentes políticos y sociales, y ha confiado en que en diciembre la comunidad cuente con una Ley de Presupuestos para 2023 "por el bien de esta tierra y de sus ciudadanos".



Así, y aunque el PSOE cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín ha destacado la importancia de estas negociaciones de los presupuestos, ya que "cuanto más consenso y más unión, más fuerza tenemos a la hora de aprobar las diferentes leyes" que se han aprobado.



A su juicio, la Asamblea de Extremadura es "un ejemplo en toda España de consenso dentro del Parlamento de aprobar leyes por unanimidad", por lo que ha resaltado que "ahora es un momento importante para que todos unidos" puedan conseguir "unos buenos presupuestos", así como para "iniciar aquellos retos que todavía están pendientes", ha señalado.



En ese sentido, ha recordado que el Estatuto de Autonomía establece que el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma debe presentarse antes del 15 de octubre, por lo espera que "sobre esa fecha se presenten".



SEGUIR REIVINDICANDO EL TREN



Por otra parte, y respecto a la situación del tren en la región, Blanca Martín ha abogado por "ser conscientes de seguir avanzando, seguir reivindicando" para "arreglar el problema" de la región con esta infraestructura, aunque ha admitido que "el cambio ha sido radical".



"Creo que hemos avanzado, pero tenemos que seguir reivindicando tener un tren en las mismas circunstancias que tiene el resto de España", ya que en Extremadura "siempre hemos sido maltratados por los diferentes gobierno que hay en Madrid", por lo que Blanca Martín ha reivindicado que Renfe y al Gobierno central "tiene que dar una solución" al problema del tren extremeño.



Finalmente, y respecto a la posibilidad de repetir como presidenta de la Asamblea en la próxima legislatura, Blanca Martín ha asegurado que no lo sabe porque "siempre" ha "tenido muy claro que la política es para una temporada", ha dicho. "Ya veremos, primero lo que decidan los extremeños en las urnas, que es lo importante, y luego lo que se decida", ha concluido.