Guardiola urge medidas que "inciten al turismo" en Extremadura y alivien al sector

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha mantenido este miércoles un encuentro en Plasencia -dentro de su proyecto 'Habla Extremadura'- con diferentes representantes del sector del turismo en la región, que han sido, a su entender, uno de los grandes sectores afectados por la pandemia de la Covid-19, motivo por el cual ve "necesario" hacer balance junto a los protagonistas, "escucharlos y buscar soluciones".

Así pues, acompañada por el vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado, y el alcalde de la capital del Jerte, Fernando Pizarro, la líder de los 'populares' extremeños ha lamentado que el turismo ha sido derribado por la pandemia y su reconstrucción está siendo muy compleja tras la pandemia, y somos conscientes que se han perdido muchos negocios, muchos trabajos y muchas expectativas.

"Queremos saber qué está fallando ahora, porque no crecemos tras la pandemia, porque está costando tanto hacer renacer un sector que es fundamental Extremadura", ha argumentado Guardiola.

La presidenta del PP extremeño considera que ha habido un periodo "de abandono y falta de escucha" que se debería haber aprovechado para sentar las bases de la recuperación y del futuro, junto con una "ínfima ejecución presupuestaria por culpa de la mala gestión de la Junta de Extremadura".

En este sentido, Guardiola ha denunciado que no ha habido un plan ambicioso ni una estrategia común, fruto del consenso con asociaciones y agentes del turismo, "sólo una patada hacia delante y la inercia habitual de Guillermo Fernández Vara".

"'Los problemas no se solucionan, los problemas desaparecen', debería ser su lema y no eso de 'Ambición', que no se cree nadie en su partido", critica la líder de la formación 'popular' en Extremadura, tal y como recoge ésta a través de una nota de prensa.

Un sector que, según sus palabras, además ha visto agravada su situación con la brutal subida en los costes de luz y de gas, más la asfixia fiscal de pymes y autónomos y una elevada burocracia en trámites con la administración. "Esa es la realidad del sector turístico ahora mismo. Hostigamiento, cerrazón y trabas".