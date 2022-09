Guardiola participará el 8 de septiembre en Madrid en la concentración por un tren digno

Ep.

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, acudirá este jueves, 8 de septiembre, a Madrid, para participar en la manifestación convocada con motivo del Día de Extremadura frente al Congreso de los Diputados para reclamar "lo que es de justicia", como es un tren extremeño digno.

Un tren "que merecemos y no tenemos", ha señalado Guardiola este martes en rueda de prensa en Mérida, en la que ha lamentado que el tren con el que cuenta Extremadura en la actualidad "está propulsado por la propaganda, las excusas y la complacencia de un Gobierno regional al que poco le importan los desplazamientos de los extremeños".

En este sentido, acudirá a esta concentración este 8 de septiembre "como una extremeña más" para reivindicar el tren que "merece" Extremadura, ya que "ese tren es más que un tren", sino que es el "símbolo" del hartazgo de los extremeños, y es esta región con las recetas de siempre.

Una máquina que no termina de funcionar, que se avería con facilidad, que llega tarde a todos lados", ha señalado. "Extremadura tiene que dejar de ser ese tren", tras lo que ha recordado que en menos de un año se celebrarán elecciones autonómicas, ante las que ha planteado "¿qué Extremadura quiere Extremadura?", si quieren "¿la del tren escacharrado, la del presidente silencioso, la de las casas vacías y los campos abandonados? ¿O quiere la Extremadura de la ilusión, de la esperanza, de la creatividad, de la gestión, del siglo XXI?", ha preguntado.

DÍA DE EXTREMADURA "ESPECIAL"

Además, María Guardiola ha reafirmado que va a celebrar un Día de Extremadura "de una manera muy especial", ya que "quizá sea el último de un ciclo político que ya dura demasiado", ha dicho.

Según ha señalado, "tras un verano de escucha y reencuentros", ha notado "mucho cariño y ganas de cambio", por lo que ha apostado por "construir una opción de progreso", ya que "ha llegado la hora del cambio, ante lo cual, "el progreso de escaparate y buenismo no vale", sino que "hace falta un progreso real, un cambio real con el que afrontar los años que nos vienen".

"El futuro es ahora, y no podemos seguir esperando a que nos toquen con una varita mágica", ha aseverado la presidenta del PP extremeño, quien ha considerado que "quienes no han hecho nada en 35 años no lo van a hacer en los cuatro siguientes", tras lo que ha recordado que ha propuesto al presidente de la Junta "un pacto para la sanidad, un pacto para la educación, un pacto para la financiación", "pero nada".

"RIDICULIZACIÓN" DE LAS PROPUESTAS

Ha lamentado que la reacción del PSOE a sus propuestas ha sido la "ridiculización, desaires o chulería", tras lo que ha criticado que el PSOE está "a la guerra por la guerra.

Al ruido por el ruido", mientras que en Extremadura existe "paro, despoblación y pobreza", a la que están "condenando" con una gestión "infantil y torticera de nuestros recursos".

Así, ha criticado la "receta caduca" que tiene el presidente de la Junta de Extremadura, frente al PP, que busca "poner esta tierra donde se merece, lejos de intereses partidistas y concesiones", por lo que ha destacado la necesidad de "apretar en Madrid" y que "basta de indolencia".

En ese sentido, gobierno regional "no da soluciones, peor aún está quitándole chispa a nuestra tierra", mientras que en la calle, según ha asegurado la dirigente del PP regional, "hay ilusión con el cambio, con otros prismas, con otras ideas", por lo que "los extremeños se empiezan a remover ya contra este gobierno inmovilista".

Guardiola ha avanzado que "vienen años complicados", con "una crisis que ya amenaza y pocas certezas", ante lo que ha reafirmado que Extremadura "necesita un gobierno fuerte, moderno, sensible y con capacidad para escuchar", ante lo que ha señalado que quiere ser la presidenta de la Junta para que "nadie tenga que irse" y Extremadura sea una región "ilusionante y para todos", algo por lo que va "a trabajar para conseguirlo".

APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Finalmente, y respecto al acto institucional de homenaje a las víctimas del terrorismo que se celebra este martes en la Asamblea de Extremadura, Guardiola ha garantizado que el PP de Extremadura "va a seguir estando del lado de los que sufrieron en primera persona la peor amenaza que puede darse en un Estado de Derecho".

"Vamos a seguir trabajando por ellos, y reclamando memoria, dignidad y justicia", ha reafirmado la dirigente del PP extremeño, quien ha avanzado que este mismo martes el Grupo Parlamentario Popular registrará una propuesta de impulso para instar a la Junta a desarrollar la Ley de Apoyo, Asistencia y Reconocimiento a las Víctimas de Terrorismo de Extremadura "antes de finalizar el presente mandato".

Algo que a juicio de Guardiola debe hacerse "desde el consenso que alumbró esta ley", de lo que se ha mostrado segura de que esta iniciativa saldrá adelante, porque "todos estamos de acuerdo con la necesidad de esa revisión y concreción".