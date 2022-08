El 13,9% de los ocupados en Extremadura trabajan a tiempo parcial, según Adecco

Rd./Ep.

El 13,9 por ciento de los ocupados en Extremadura trabajan a tiempo parcial, según los datos del Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo: conciliación personal y profesional, y oportunidades de empleo y desarrollo.

Además, todas las autonomías han visto crecer sus proporciones de ocupados que estudian. En este aspecto, Extremadura es la segunda región con menos ocupados que estudian. De hecho, solo el 13,9% de las personas ocupadas están cursando estudios; +2 p.p. interanual.

Igualmente, según informa Adecco a través de una nota de prensa, Extremadura presenta el tercer mayor incremento interanual en el parque empresarial, un 2,8%.

A su vez, Extremadura, con 31 empresas cada mil habitantes, es la tercera autonomía con mayor proporción de firmas.

Finalmente, la puntuación global del Monitor Adecco en este segundo trimestre de 2022 en Extremadura es 5,3 puntos.

DATOS NACIONALES



Mientras, a nivel nacional, la proporción de ocupados a tiempo parcial en el total de ocupados se sitúa en el 13,7 por ciento, su dato más bajo en la última década, tras perder en los últimos 12 meses 17.000 empleos a tiempo parcial, según los datos del Monitor Adecco.



El número de ocupados a tiempo parcial ha descendido en diez comunidades, mientras que 16 registran aumentos. Los mayores descensos en las jornadas parciales se han producido en Asturias, con una reducción del 11,9% interanual, y en Cantabria, un 11,4% menos que hace un año.



No obstante, algunas regiones también muestran aumentos en la contratación parcial, como en La Rioja, donde ha repuntado un 24,9% en el último año, y en el País Vasco, un 7,9% más. Este incremento convierte al País Vasco en la comunidad con mayor proporción de ocupados a tiempo parcial, un 15,9% sobre el total de ocupados.



En la parte contraria se sitúan Islas Baleares (10,9%), Cantabria (11,7%) y Canarias (11,9%), todas por debajo del 12 por ciento.



AUMENTAN LOS OCUPADOS QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN



La proporción de ocupados que estudian y trabajan al mismo tiempo ha crecido en 2,2 puntos porcentuales en el último año en el país, hasta alcanzar el 16,6%. En total, existen unos 3,67 millones de empleados en España que compaginan sus estudios y el trabajo.



Esta tendencia se ha repetido en todas las comunidades, con Navarra a la cabeza, con un 21% de sus ocupados estudiando y trabajando a la vez. En Madrid y el País Vasco esa proporción es del 19,1 por ciento.



Las autonomías con menor proporción de trabajadores que compaginan el estudio y el trabajo son Castilla-La Mancha (13,1%), Extremadura (13,9%) y Castilla y León (14,9%).



EL PARO SIGUE LASTRANDO LAS OPORTUNIDADES



Asimismo, Adecco destaca que la tasa de paro de España, en el 13,5%, es la más baja desde marzo de 2009. Todas las autonomías acompañan esa tendencia general, una simultaneidad que no ocurría desde hacía tres años, como apunta el informe.



Sin embargo, en comparación con otros países de la Unión Europea, España sigue estando entre los países con mayor proporción de parados, en segundo lugar, solo superado por Grecia, donde la tasa de paro asciende al 14 por ciento.



El 13,5% de la tasa española duplica la media de la UE-27, que se sitúa en un 6,7%. Los 2,92 millones de personas sin empleo de España suponen el 23% del total de parados de la UE y suman el equivalente a los parados de Suecia, Holanda, Portugal, Bélgica, Austria, Finlandia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Dinamarca, República Checa, Croacia, Irlanda, Lituania, Letonia, Eslovenia, Estonia, Chipre, Luxemburgo y Malta juntos.



CRECE EL PARQUE EMPRESARIAL



Por otro lado, el estudio de Adecco muestra que el parque empresarial se contrajo durante la pandemia y en la primera mitad de 2021, y aunque muestra signos de recuperación, las 29 empresas por cada 1.000 habitantes indica que siguen por debajo de las cifras previas al coronavirus.



Sin embargo, en los dos últimos trimestres ha comenzado a expandirse el parque empresarial de todas las comunidades autónomas al mismo tiempo, algo que no sucedía desde hacía cuatro años.



Las Islas Baleares (+5,9%), Cantabria (+3%) y Extremadura (+2,8%) son las regiones que presentan los mayores incrementos interanuales. En cambio, el País Vasco (+0,9%) y La Rioja (+0,6%) el parque empresarial crece a un ritmo anual inferior al 1 por ciento.



Baleares también es la comunidad con mayor proporción de empresas por habitantes, con 33,6 empresas cada 1.000 habitantes, seguida de La Rioja, con 33,1 empresas por cada 1.000 habitantes.



Por su parte, Canarias es la comunidad con menor proporción, 26,5 compañías por millar de habitantes, seguida del País Vasco, con 26,6 empresas por cada 1.000 habitantes.