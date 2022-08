Vergeles reprocha al PP su "hipocresía" por votar contra el decreto energético

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha reprochado al PP su "hipocresía" por oponerse al real decreto ley de ahorro energético que será votado este jueves en el Congreso de los Diputados con el argumento de que no está pactado.



Así pues, el titular extremeño de Sanidad ha lamentado esta actitud de la formación 'popular' cuando otros reales decretos introducidos durante su etapa de gobierno en España no estaban pactados y, como en el caso por ejemplo del 16/2012 (sobre asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular), "casi acaba con el Sistema Nacional de Salud".



"Hoy veremos que el PP se opone a un Real Decreto Ley argumentando que no está pactado ¿Estaba pactado el Real Decreto Ley 16/2012? Pues ese Real Decreto Ley casi acaba con el Sistema Nacional de Salud. Hipocresía", advierte Vergeles a través de varios mensajes en redes sociales.



A este respecto, el consejero de Sanidad ha afirmado que no todos los partidos políticos tienen el mismo fin de aplicar el planteamiento de que "estar en contra" de la invasión de Ucrania por parte de Rusia "es luchar contra las consecuencias de la guerra".



"Seis meses de invasión por parte de Rusia de Ucrania, con consecuencias sobre todo para Ucrania, pero con repercusiones en todo el mundo. Se entiende que estar en contra de esta injusta guerra es luchar contra las consecuencias de la guerra. Hoy sabremos que no todos los partidos políticos tienen el mismo fin", asevera.



Finalmente, el consejero también ha destacado que la política ha sido la que ha conseguido una sanidad "pública, universal y basada en impuestos", que es "la más justa" y la que ha dado "respuesta" a una pandemia de dimensiones "muy importante".

"Otra cosa es la utilización política con intereses partidistas ¡No confundir!", sentencia Vergeles.