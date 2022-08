Guardiola pide prolongar vida útil Almaraz en respuesta a crisis energética y despoblación

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reclamado al Gobierno que prolongue la vida útil de las centrales nucleares españolas, empezando por la de Almaraz, que es la primera que tiene previsto cesar su actividad, en 2027, como medida para combatir la crisis energética y también como medida contra el reto demográfico de una comarca en la que genera mucho empleo y fija población.



Guardiola ha mantenido este viernes un encuentro con el comité de empresa de Almaraz en el marco su visita a la comarca, hasta donde se ha desplazado para hablar del presente y del futuro de la central.



Según Guardiola, estamos en una crisis energética que requiere actuar de manera "urgente" y poner sobre la mesa "medidas eficaces y medidas rápidas", por un lado, para asegurar el suministro eléctrico, y, por otro, para abaratar los "insoportables precios" de luz y gas.



Para Guardiola, la central extremeña es "un ejemplo más de las políticas de expulsión del PSOE de Sánchez y Vara", al tiempo que ha recordado que en torno a ella hay muchas empresas, autónomos y pymes, de los que dependen 2.000 trabajadores aproximadamente.



Son por tanto, "muchos puestos de trabajo" los que están en juego, así como la riqueza y el desarrollo de muchos municipios. Con el cese de su actividad a partir de 2027, "se aceleraría el proceso de despoblación" de una comarca que además, ha añadido, sufre índices "elevadísimos" de envejecimiento, por lo que el cierre de la central tendría "consecuencias nefastas", ante las cuales el PP "no se resigna".



Guardiola ha subrayado que nos encontramos en un escenario mundial que está cambiando, con una guerra a las puertas de Europa que hacen que se tambalee "emocional y económicamente", por lo que hay que ser "muy rápidos", si bien "la rapidez no es el fuerte de Sánchez y Vara", que tienen una "máxima, que es que los problemas no se solucionan, desaparecen".



Para la líder de los 'populares' extremeños con la energía nuclear hay que ser "adultos, responsables y pragmáticos", porque de lo que se está hablando es de "ser soberanos y suficientes en energía".



En este sentido, ha apuntado hacia Alemania, que recientemente ha "virado" en su política energética dando continuidad a sus centrales nucleares activas, porque son "seguras, porque se es muy exigente en su mantenimiento y la tecnología así lo permite".



Asimismo, ha lamentado que el cierre de las próximas nucleares en España empiece por Almaraz. "Como siempre lo peor por Extremadura, siempre tenemos que pagar los mismos", ha señalado.



Sin embargo, ha remarcado, el PP no se va a resignar, y menos tras hablar con los representantes de los trabajadores. Por ello, su propuesta pasa por prolongar la vida útil de la central para asegurar el suministro, para abaratar los costes y porque "genera una riqueza importantísima en la comarca, en la provincia de Cáceres y en Extremadura a la que no vamos a renunciar".



Guardiola ha pedido al presidente del Gobierno que "piense en grande", y que tenga una "visión estratégica" de la política energética, de tal forma que extienda la vida útil de las cinco centrales nucleares que se mantienen activas en España.



También ha reclamado al presidente de la Junta que "no se ponga de perfil" ante esta cuestión, sino que sea "responsable" y mire por Extremadura.



A preguntas de los periodistas sobre los proyectos de energía verde, ha señalado que el PP apuesta por las renovables "como no puede ser de otra manera", pero ello no significa que haya que renunciar a la nuclear. En este sentido, ha apostado por eliminar las trabas burocráticas y medioambientales.