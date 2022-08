El PP valora el descenso de desempleo, pero ve "preocupante" el paro juvenil y femenino

Ep.



El PP de Extremadura ha valorado el descenso del número de desempleados registrados en julio en Extremadura, pero muestra su "preocupación" por el paro juvenil, que "no converge" con la media de los jóvenes del país, así como por el desempleo femenino, que duplica al masculino.



De esta forma se ha pronunciado el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, en rueda de prensa este martes en Mérida tras conocer los datos del paro, que revelan que un descenso de 116 desempleados durante el mes de julio en Extremadura con respecto al mes anterior, 0,14 por ciento menos, y sitúa la cifra total de desempleados en 84.613 en la región.



En su intervención, Bautista ha reafirmado que el PP de Extremadura se alegra cuando mejore la situación del desempleo "como no puede ser de otra forma", pero ha apuntado que "el problema es siempre el mismo, cuando mejora no lo hace al mismo ritmo que el resto de territorios, y cuando empeora, lo hace a mucho mayor ritmo que el resto" de regiones.



Así, el secretario general del PP extremeño ha resaltado como "preocupante" el paro juvenil, aunque ha bajado en el último año en Extremadura, "pero baja 12 puntos menos que la media nacional", por lo que los jóvenes extremeños "no convergen" con los del resto del país.



Respecto al paro femenino, Bautista ha resaltado que en Extremadura "es el segundo más alto de España" y "duplica al masculino", tras lo que ha alertado además del descenso en el número de autónomos durante el mes de julio, "con 657 autónomos menos que hace un mes", algo que ha calificado de "absolutamente preocupante".



Ante estos datos, Abel Bautista ha instado a "no quedarse en la cáscara de las cosas", sino que ha instado a "profundizar y ver los datos para darse cuenta de que los datos son buenos en este mes, pero no son como en el resto de nuestro territorio, y nos permiten convergen con el resto de España".



PERTE DE LA GIGAFACTORÍA



Por otra parte, a preguntas de los periodistas, Bautista ha calificado de "auténtico mazazo" la desestimación por parte del Ministerio de Industria del PERTE para la gigafactoría proyectada en Navalmoral de la Mata, una situación que ha confiado en que "ojalá se pudiera revertir".



En ese sentido, el secretario general del PP extremeño ha asegurado que su partido se alegrará "de todos aquellos proyectos que sean buenos para nuestra tierra" y los apoyará "decididamente".



Sin embargo, "conocer una noticia de ese tipo a nosotros nos entristece, no solo porque no venga, sino porque la Junta de Extremadura está en una política de anuncios y de promesas incumplidas", por lo que ha mostrado su preocupación por que este proyecto de gigafactoría "haya quedado solo en una foto".