Vara apela a responsabilidad de ciudadanía y pide que no actúe por su cuenta ante incendio

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apelado este viernes a la responsabilidad de la ciudadanía y ha pedido que no actúe por su cuenta ante los incendios ya que lo más importante “son sus vidas”.

Durante su visita al polideportivo de Almaraz, donde se encuentran las personas evacuadas de Casas de Miravete, el jefe del Ejecutivo regional ha afirmado que se van a seguir poniendo todos los recursos y todos los esfuerzos posibles, contra los incendios.

Asímismo, ha indicado que le ha trasladado a la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, que en caso de duda “hay que evacuar”, “en caso de la más mínima posibilidad de que pueda haber riesgo, hay que actuar con el principio de precaución indiscutiblemente y para eso hay que movilizar lo que haya que movilizar”.

En esta línea, ha añadido que “ante el más mínimo indicio hay que proceder a la evacuación de los pueblos y las localidades porque no podemos correr ningún riesgo. Eso es algo que situamos en el frontispicio de todas nuestras posibilidades”.

Para Fernández Vara, dada la situación y condiciones meteorológicas el fuego adquiere mayores proporciones de hacer daño y, por tanto, hay que protegerse contra él, ya que no solo puede quemar nuestros entornos, si no que puede arrasar muchas vidas.

“Es obvio que cuando se da la sequedad que en estos momentos se da y las altas temperaturas ambientales y del suelo, todo lo que representa el bosque, el matorral y el monte se convierte en un extraordinario explosivo y el fuego, por tanto, pasa a ser un brutal enemigo”, ha expresado.

El presidente de la Junta Extremadura ha mostrado la profunda preocupación que existe por estos graves incendios que sufre la región y ha indicado que es compartida por Casa Real y el Gobierno de España por cómo se presenta, en estos momentos, la situación en Extremadura y en el conjunto de la Península Ibérica y de Europa.

Por otro lado, el líder del Gobierno autonómico ha afirmado que “si todavía hay alguien que sigue negando que el cambio climático va en serio se debe someter a una profunda reflexión” y estos incendios son algo que “nos debe hacer reflexionar a todos”.

Fernández Vara ha apuntado que lo más duro de estos incendios es, por un lado, los efectivos que están combatiendo contra el fuego y en las condiciones que lo están haciendo con las altas temperaturas, por lo que hay que ponerlo en valor.

Y, por otro lado, la gente que ha sido evacuada “que no sabe si van a volver a sus casas, que no saben cómo se van a encontrar sus casas cuando vuelvan y, todo esto, tiene un componente emocional de tal envergadura que hace que necesiten que se esté a su lado para trasladarles que no se sientan solos”.