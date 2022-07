Situación en Las Hurdes es crítica y en Casas de Miravete entra en límite de Monfragüe

Ep

La situación del incendio en la comarca cacereña de Las Hurdes es "crítica", mientras que el fuego iniciado este jueves en el término municipal de Casas de Miravete ha entrado en el límite del Parque Nacional de Monfragüe.



Estos datos han sido dados a conocer este viernes en Vegas de Coria (Cáceres) por el coordinador regional del Infoex, José Antonio Navalón, y por el director general de Política Forestal, Pedro Muñoz, tras la reunión del Plan de Protección Civil Territorial de Extremadura (Platercaex).



Así, como ha informado Navalón, aunque el incendio en Las Hurdes ahora mismo puede estar "bien" esta tarde se podría poner "muy desfavorable" y volver a estar fuera de capacidad de extinción.

Sobre el otro incendio, Muñoz ha informado de que ha entrado en el límite del Parque Nacional de Monfragüe, aunque el viento ha cambiando y en estos momentos va a avanzando hacia Jaraicejo.



NOCHE COMPLICADA



El coordinador regional del Infoex, José Antonio Navalón, ha detallado que esta noche ha sido bastante complicada, sobre todo porque la perspectiva durante la tarde por la reactivación en Las Mestas complicó mucho un incendio que en la parte de Extremadura estaba "bastante bien", y ha añadido que ese punto de escape situaba el incendio en una superficie potencial incluso mayor de lo que ya se había quemado.



Afortunadamente, la meteorología se han portado "bastante bien", no ha habido vientos de mucha intensidad, el comportamiento del incendio ha ido bajando de intensidad y se ha podido ir conteniendo.



"Se ha contenido sobre todo la parte que da más a la carretera de Las Mestas y Ladrillar, pero tenemos el frente que atravesó el cerro de Cabezo y llegó prácticamente hasta el convento de Las Batuecas", ha apuntado.



Por ello, los esfuerzos se centran en "terminar de consolidar" la parte de la carretera y empezar a consolidar esa parte para que no se reactive en las horas más centrales del día, que es cuando se espera que haya mayores problemas por el aumento de las temperaturas.



Eso es lo que ocurrió este pasado jueves, que se tuvo una mañana "más o menos tranquila", pero a lo largo del día y debido a las altas temperaturas, se observaron comportamientos más fuertes del incendio que superan, incluso, la capacidad extinción de cuatro o cinco medios aéreos.



Las extensión del incendio sigue aproximadamente en el mismo perímetro, ya que la reproducción de este pasado jueves no fue una parte "muy importante" respecto al cómputo general y la parte extremeña sigue "más o menos en el mismo computo", aunque en la parte de Salamanca está avanzando el frente de "manera bastante agresiva" y sí que ha habido un aumento "importante" de la superficie.



En estos momentos, trabajan en la extinción del incendio en Las Hurdes nueve unidades del Plan Infoex con ocho camiones, dos helicópteros con personal de tierra, dos aviones anfibios y más de 170 efectivos, entre ellos un centenar de la UME.



DÍA COMPLICADO



En cuanto a las previsiones para esta jornada, Navalón, ha señalado que puede ser un "día complicado", ya que el otro incendio declarado este pasado jueves en Casas de Miravete afecta en relación a los efectivos, ya que más del 60 por ciento del dispositivo del Infoex están desplegados entre los dos incendios.



"Eso supone que estamos ya un poco justos en cuanto a capacidades y cualquier complicación, ahora mismo no la tenemos, cualquier complicación sería más difícil de poder abordar y dentro de ese marco nos supone un hándicap muy importante", ha apuntado.



Preguntado por la estimación de las hectáreas calcinadas, Navalón ha estimado que la superficie podría rondar entre 2.000 y 3.000 hectáreas, ya que ha precisado que dentro de ese perímetro hay "muchas islas verdes".



También, y preguntado por la situación de Casares de las Hurdes, ha informado de que esa zona "ha mejorado", está "bastante tranquila" y la perspectiva es "buena", aunque, no obstante, ha apuntado que el incendio en la provincia de Salamanca que progresa en dirección norte puede tener un cambio de viento "no hoy" sino en los próximos días, a lo que ha añadido que cree que será un incendio que va a continuar "durante al menos uno o dos días".



"Si hubiera un cambio, ese incendio puede volver hacia Extremadura y ahí sí que puede amenazar de manera muy seria a la zona de Casares de Las Hurdes. Por tanto, lo que hemos decidido es que mantenemos el dispositivo de posible evacuación pero con un margen de respuesta un poquito más ampliado", ha indicado.



Así, ha explicado que no se va a dar un paso atrás en la recomendación para luego dentro de un par de días tener a los ciudadanos asustados, ya que se crearía "mayor confusión" y "mayores problemas".



También ha informado de que durante esta pasada noche no ha habido incidencias especialmente importantes y que el personal que se está empleando en la extinción del fuego se encuentra "cansando", a lo que ha unido que puede afectar psicológicamente un incendio de estas características, en el que cuando parece que lo tienes "bien" en un par de horas vuelve a ponerse "muy descontrolado".



No obstante, ha señalado que la mayoría del personal destacado tiene "mucha experiencia", se ha enfrentado a incendios de características similares y lo afronta "con mucha fuerza" y con "mucha energía".



CLIMATOLOGÍA



En cuanto a la climatología, las perspectivas para esta jornada y el sábado son, según ha indicado el coordinador del Infoex, de altas temperaturas, vientos de componente sur por el día que podrían ser de componente norte por la tarde-noche y otro factor que podría complicar las labores de extinción son los posibles núcleos tormentosos que se podrían formar por la tarde.



Cabe destacar que el incendio en Las Hurdes se encuentra en nivel 2, se está trabajando en el mismo pero su situación es "crítica", es decir, que aunque ahora mismo el incendio puede estar "bien" esta tarde se podría poner "muy desfavorable" y volver a estar fuera de capacidad de extinción.



REPARTIR ESFUERZOS



Por su parte, el director general de Política Forestal, Pedro Muñoz, ha indicado que el hecho de que se estén desarrollando dos incendios a la vez en Extremadura con nivel 2 de peligrosidad afecta a todo el operativo del Infoex y a sus recursos, que se deben dividir y repartir esfuerzos.



"Estábamos centrados en el incendio de Hurdes y ayer por la tarde surgió el de Casas de Miravete y hay que repartir esfuerzos", ha señalado, al tiempo que ha indicado que este último incendio "está peor" ahora mismo que el de Las Hurdes.



"Es una situación también muy crítica, que empezó ayer por la tarde, iba en dirección al pueblo, a Casas de Miravete, y en dirección al Parque Nacional de Monfragüe. Entonces, a primera hora de la noche se preparó el operativo, por si hiciera falta desalojar Casas de Miravete y a las 2,30 horas las condiciones de viento cambiaron, se acercaba mucho, el riesgo era importante y el director de extinción comunicó ese riesgo y decidió desalojar Casas de Miravete y llevar a la gente a Almaraz", ha dicho.



Asimismo, ha informado de que el incendio ha entrado en el límite del Parque Nacional de Monfragüe y ha señalado que el riesgo era que fuera avanzando hacia el interior del mismo, aunque el viento ha cambiando y en estos momentos el incendio va a avanzando hacia Jaraicejo.



"La cabeza del incendio, y con fuerza, está a unos 3,5 kilómetros de Jaraicejo, con lo cual el riego ahora mismo y la mayor preocupación es esa. Hacia el parque no ha ido pero, como digo, puede cambiar en cualquier momento", ha señalado.



De igual forma, ha apuntado que los efectivos están trabajando con maquinaria para evitar que entre en Monfragüe y se está trabajando también en los flancos, tanto en el derecho como en el izquierdo. Además, se va a utilizar retardante en lugar de agua en alguna zona e intentar parar el fuego.