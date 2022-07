PP insta a Vara deje "inauguraciones" para "estar en las reivindicaciones" por el AVE

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Cristina Teniente, ha instado a Fernández Vara a dejar a un lado las inauguraciones y "estar en las reivindicaciones" por el tren de alta velocidad que se le "daban muy bien antes".

Así, la portavoz del GPP ha incidido en que el presidente tendría que manifestar ahora lo que decía en 2016: ese "basta ya" en el que el PP extremeño también estuvo, siendo el Gobierno nacional del mismo signo, afirmando que "ahora le toca a usted estar con el pueblo extremeño".

Cristina Teniente ha comenzado su intervención en el Parlamento con un ruego a Vara, para que, antes de hablar, este reflexione sobre el respeto que merece el pueblo extremeño en una cuestión "que nos subleva", como es el tren, y que hace revivir todos los agravios.

La portavoz 'popular' ha explicado que no se puede inaugurar el AVE extremeño, como ha vendido el propio Ministerio de Transportes, sencillamente porque "no se puede inaugurar lo que no existe".

El Grupo Popular ha insistido en que no se empieza ahora un camino en el asunto de la alta velocidad porque la "primera promesa es de hace 34 años".

Por ello, Teniente ha preguntado si nadie le ha dicho al presidente de la Junta que estamos hartos de los engaños del AVE; una frase que pronunció el propio Vara, pero que no iba dirigida a Sánchez, sino a Mariano Rajoy. Entonces, y no ahora, era cuando los socialistas exigían al Gobierno de forma inmediata el AVE, algo que se ha convertido en "una cita embalsamada del Pacto del Ferrocarril"

La portavoz ha aseverado que "desgraciadamente no tenemos ni AVE, ni Alta Velocidad, ni altas prestaciones, ni siquiera tenemos un tren digno", algo que se debería preguntar a los cientos de extremeños que usan el tren y siguen sufriendo en esta ola de calor temperaturas de 40 grados sin aire acondicionado y sin poder comprar una botella de agua porque no funcionan las máquinas de vending, o tienen que verse involucrados en averías, o pagan los billetes más caros del país por kilómetro recorrido.

Por último, Teniente ha recalcado que un tren diésel en una vía sin electrificar no es un AVE, y tampoco lo es un tren que viaja a una media de 89 km/h y que va más despacio que un camión, pero que, además, hace el 25% del recorrido en la vía antigua.

Otro capítulo a lamentar, como ha explicado la portavoz, es que para acortar tiempo no pare en Plasencia y deje desconectado todo el norte de la provincia de Cáceres y, Teniente matiza que "viendo la estación de Monfragüe ya nos queda claro que esto es una película de Berlanga".