Monago apuesta por mantener el acuerdo de gobierno con Cs en el Ayuntamiento de Badajoz

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha apostado por mantener el acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Badajoz al mismo tiempo que marca distancias con Ciudadanos, socio de los 'populares', de cara a las próximas citas electorales apelando al "voto útil" para evitar "peajes e hipotecas difíciles de explicar".



Así lo ha indicado después de que el alcalde pacense, Ignacio Gragera, de Cs, haya quitado las competencias de gobierno a la 'popular' María José Solana, incluidas la de la Policía Local, tras retirar su apoyo al acuerdo de subida salarial alcanzado por el primer edil con su plantilla.



Monago, que ha reconocido que "no debe ser fácil la situación", ha deseado que esta se "resuelva", aunque reconoce que conforme se van acercando las elecciones "más se van calentando las cosas en todos los niveles", en referencia a que ocurre igual en la política nacional y en todas partes donde hay acuerdos de gobierno.



En todo caso, ha señalado que "no es bueno el ruido" para los ciudadanos en momento como el actual con la inflación por encima del 10 por ciento. Un momento en el que "hay que estar a lo que hay que estar", ha dicho en una entrevista en Canal Extremadura Radio recogida por Europa Press.



En todo caso, defiende la continuidad del acuerdo de gobierno con Cs en Badajoz, que permitió al 'popular' Francisco Javier Fragoso gobernar los dos primeros años de la legislatura y mantiene los dos segundos al candidato de la formación naranja.



"Los acuerdos son para respetarse", ha insistido Monago, quien ha defendido que él mismo lo hizo "hasta el último día" con sus "socios" de IU cuando gobernó en la Junta de Extremadura. "La burra por lo que vale", ha remarcado, utilizando para ello palabras del exalcalde pacense Miguel Celdrán.



APELA AL VOTO ÚTIL



En todo caso, ha puntualizado que esta situación es consecuencia de la excesiva fragmentación del voto en los últimos comicios, cuando estaba de "moda" la "muerte de bipartidismo", que para el ciudadano supone entregar "una puerta con tres cerraduras y cada uno tiene una llave".



En este punto, en el que se ha mostrado "partidario" del bipartidismo, y preguntado por la situación de Ciudadanos a nivel nacional, ha apuntado que "el camino está claro", y lo ha marcado en "buena medida" Andalucía, aunque ya se venían dando pasos en Madrid y Castilla y León.



"Concentrar el voto es muy útil para el ciudadano", ha dicho un Monago quien ha añadido que cuanto más se concentra el voto tiene que pagar "menos peajes e hipotecas" que son "difíciles de explicar".



Por tanto, ha apelado al "voto útil" que es el del PP, ha dicho, "si uno no está contento con el PSOE", al tiempo que ha dicho, con respeto hacia a las demás formaciones, que "lo demás no dejan de ser cosas que nos traen estas situaciones de inestabilidad".