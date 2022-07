El 112 activa este viernes la alerta naranja en Vegas del Guadiana por altas temperaturas

Rd./Ep.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activa este viernes, 8 de julio, la alerta naranja en las Vegas del Guadiana (Badajoz), y la alerta amarrilla en el resto de la región por las altas temperaturas.

En concreto, los avisos se mantendrán desde las 13:00 a las 21:00 horas, al preverse temperaturas de 40 grados en las Vegas del Guadiana, y de 38 grados en La Siberia, Tierra de Barros, La Serena y Sur de Badajoz, así como en las áreas del Tajo, Alagón y Meseta Cacereña, en la provincia de Cáceres.

Además, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este sábado, 9 de julio, la alerta naranja en toda Extremadura por altas temperaturas.

Y es que también se prevén temperaturas de 40 grados en las Vegas del Guadiana, en La Siberia, Tierra de Barros, La Serena y Sur de Badajoz, así como en las áreas del Tajo, Alagón y Meseta Cacereña, en la provincia de Cáceres, según indica la Junta en una nota de prensa.

De este modo, el 112 ha trasladado la activación de estos avisos a las alcaldías para que mantengan operativos los servicios de emergencia municipales en Extremadura, alertando a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil y a los servicios de Policía Local.

En este sentido, las recomendaciones para la ciudadanía en general son evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

Asimismo, se aconseja en los hogares utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

Finalmente, la Junta de Extremadura ha recordado la necesidad de prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación, según informa en una nota de prensa.



TRECE PROVINCIAS CON AVISOS EN TODO EL PAÍS



En todo el país, un total de trece provincias tendrá este viernes avisos meteorológicos por riesgo de temperaturas máximas elevadas o bien por fenómenos costeros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que espera una jornada de tiempo estable y acusado ascenso térmico, sobre todo por el oeste peninsular.



En concreto, el aviso por altas temperaturas se ha activado con nivel naranja (riesgo importante) en Badajoz, Sevilla y Huelva donde podrán alcanzar o superar los 40 grados centígrados (ºC) y con aviso amarillo (riesgo) en Córdoba, Jaén, Cáceres, Salamanca, Ávila, Orense y Pontevedra.



Por su parte, las costas Gerona y Cádiz tendrán riesgo por fenómenos costeros, con oleaje de unos dos a tres metros de altura y vientos que soplarán de Levante con fuerza 7 mientras que el aviso amarillo se extenderá también a Menorca, donde la AEMET viento de componente norte de 40 a 50 kilómetros por hora que también provocará olas de dos a tres metros.



En general este viernes los cielos estarán despejados en casi todo el país excepto en el área cantábrica, Estrecho y norte de las islas Canarias que tendrán intervalos de nubes bajas que tenderán a remitir. La excepción del día estará en el extremo oriental del Cantábrico donde se espera que la nubosidad baja se mantenga todo el día y donde no se descarta alguna lluvia débil durante las horas centrales.



Asimismo, la AEMET espera algún intervalo disperso de nubosidad de evolución en Mallorca y sur y este peninsular y calima en Canarias, aunque no la descarta también en Ceuta, Melilla y extremo sur peninsular al principio del día. En el interior del área Cantábrica, Pirineos y el Estrecho tampoco descarta brumas o bancos de niebla matinales.



En cuanto a las temperaturas, indica que las mínimas subirán en Canarias y no tendrán grandes cambios en el resto pero las máximas sí aumentarán, sobre todo lo harán de forma acusada en Canarias, donde los registros podrán ser notablemente más altos, así como en el interior del cuadrante noroeste de la Península.



En general, la AEMET confía en que se alcanzarán los 35ºC de manera generalizada en el cuadrante suroeste peninsular y en zonas del sureste de Galicia, noreste de Cataluña y medianías de Gran Canaria e incluso se llegará a 40 grados en los valles de Guadiana y Guadalquivir.



Finalmente, el viento soplará del noroeste en el extremo occidental de Galicia; de Levante en el Estrecho y la tramontana en Ampurdán, aunque tenderá a remitir. En el valle del Ebro soplará el cierzo y será de componente norte en Menorca, norte de Navarra y la meseta norte; del este llegará al Cantábrico occidental; será de Levante en Alborán y predominará el régimen de brisas en el litoral Mediterráneo. Los alisios soplarán en Canarias y predominarán los vientos flojos en el resto.